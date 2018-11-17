Vefatının 41. Yılında Fethi Gemuhluoğlu Anma Programı

İSTANBUL (AA) - Şair ve yazar Fethi Gemuhluoğlu, vefatının 41. yılında, Birlik Vakfı İstanbul Şubesi'nce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin katkısıyla düzenlenen programla anıldı.

Birlik Vakfı Genel Merkezi'nde düzenlenen anma programında, Türk düşünce, eğitim, vakıf ve kültür tarihinin önemli isimlerinden Gemuhluoğlu'nun hayatı, maneviyata katkısı ve eserleri anlatıldı.

Programda, Gemuhluoğlu'nun "Söz bir emanettir." ifadesini aktaran Prof. Dr. Sadettin Ökten, şöyle konuştu:

"Rahmeti Hakk'a intikal etmiştir, ben Fethi Bey için ölmüştür diyemem. Derdi ki 'Evlat hayatta üç prensip vardır', 'Nedir abi?' 'İdare mudara, dubara'. İdare edeceksin derdi, olmadı mudara. Sonradan baktım lügata. İltifat edeceksin. Efendimiz (Hz Muhammed) de yapmış, güzel söz söyleyeceksin. 'Efendim öyle değil layık değil' kötü söz söylemiyorsun ki, ötekisini de dubara işte. Gülüşürdük, o da gülerdi sonra derdi ki 'Ol' emrini unutma, hadi eyvallah."

Birlik Vakfı İstanbul Şube Başkanı Hüseyin Öztürk de Gemuhluoğlu'nun çok sayıda gence burs verdiğini, öğrencilerle yakından ilgilendiğini ve onları yönlendirdiğini ifade etti.