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Vegan yemekler köpekler için 'daha sağlıklı' olabilir

06.05.2022 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni bir araştırmaya göre besin değeri yüksek vegan yemekler, sıradan et ağırlıklı mamalara kıyasla köpeklerin sağlığı için daha iyi olabilir.

Vegan yemekler köpekler için 'daha sağlıklı' olabilir

Yeni bir araştırmaya göre besin değeri yüksek vegan yemekler, et ağırlıklı mamalara kıyasla köpeklerin sağlığı için daha iyi olabilir.

Araştırmada, 1 yıl boyunca 2 bin 500'den fazla köpeğin diyeti ve sağlığı incelendi.

Araştırmacılar, köpeklerde veteriner ziyaretlerini ve yaygın hastalıklar gibi yedi temel sağlık göstergesini takip etti.

Uzmanlar, et ağırlıklı mamayla beslenen köpeklerin neredeyse yarısının rutin olmayan hastalıklar yüzünden ilaçla tedavi edilmek zorunda kaldığını, vegan beslenen köpeklerde bu oranın üçte bir oranına düştüğünü tespit etti.

Plos One adlı bilim dergisinde yayımlanan çalışma kapsamında 2 bin 536 köpek incelendi. Bu köpeklerin yarısından biraz fazlasına sıradan et ağırlıklı mama verilirken üçte birine çiğ et, geri kalanına ise vegan yemek verildi.

Araştırmacılar, en az sağlık sorunu yaşayan köpeklerin çiğ et ile beslenenler olduğunu ancak bunun farklı sebeplere dayandığını ve çiğ et tüketimi konusundaki çalışmaların devam etmesi gerektiğini söyledi. Uzmanlar, araştırma kapsamında çiğ et ile beslenen köpeklerin ortalama olarak diğer köpeklerden bir yaş küçük olduğuna dikkat çekti.

Et tüketiminin etkileri

Et tüketiminin küresel iklim krizi ve insanların genel sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri oldukça yaygın şekilde biliniyor.

Sera gazlarının yüzde 14'ü hayvancılık nedeniyle meydana geliyor. En büyük pay da büyükbaş hayvanlarda.

Uzmanlar, et ve süt ürünleri tüketiminin azaltılmasının iklim krizini önlemek için insanların yaşamlarında yapabileceği en büyük ve etkili değişiklik olduğunu belirtiyor.

Dünyada insanların yanı sıra milyonlarca evcil hayvan da endüstriyel et tüketiyor. Son yıllarda evcil hayvanlarının beslenme alışkanlıklarında değişikliğe gitmeye karar veren hayvan sahiplerinin sayısı da yükseliyor.

The Guardian gazetesinin haberine göre baş araştırmacı olan ve İngiltere'de Winchester Üniversitesi'nde çalışan Profesör Andrew Knight, çalışmanın şimdiye kadar bu konuda yapılan en kapsamlısı olduğunu söylüyor, besin değerleri yüksek vegan yemeklerin köpeklerin sağlığı ve güvenliği için en iyi seçenek olduğunu belirtiyor.

Knight, aynı zamanda köpeklerde görülen en büyük sağlık sorununun obezite olduğunu, et ağırlıklı yemeklerin bunda büyük etkisi olabileceğinin altını çiziyor.

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