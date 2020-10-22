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Vekalet nasıl verilir? Vekalet için hangi belgeler gerekli? - Vekalet verme nasıl yapılır?

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2020 11:06 | Son Güncelleme

Sözlük anlamı olarak “koruma, muhafaza” etme anlamına gelen vekalet, iki taraflı bir sözleşme ile verilir. Peki vekalet nedir, vekalet nasıl verilir?

Vekalet nasıl verilir? Vekalet için hangi belgeler gerekli? - Vekalet verme nasıl yapılır?

İçindekiler

  • Vekalet Nedir?
  • Vekalet En Çok Kimlere Verilir?
  • Vekalet Nasıl Verilir?
  • Vekaletname Verme Şartları Nelerdir?
  • Vekalet Verilecek Kişi Hakkında Bilgilendirme Nasıl Yapılır?
  • Başka İlde Yaşayan Birine Vekalet Verme
  • Vekaletname Süresi Ne Kadardır? Ne Zaman Sona Erer?
  • Vekaletname Çeşitleri Nelerdir?
  • Noter Vekalet Ücreti Nedir?
  • Vekalet Ücreti Nasıl Öğrenilir?
  • Vekaletname İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?
  • Vekaletname Sözleşmesi Nasıl Yazılır?

Vekalet kısaca iş veya işlerin tamamının bir başkasına yapabilme yetkisi verilmesine denir. Vekalet vermenin bazı hususları vardır. Gerekli belgeler, ödenmesi gereken ücretler ve merak ettiğiniz her şeyi yazımızda bulabilirsiniz.

Vekalet Nedir?

Vekalet, bir kişinin diğer bir kişiye, kendi adına bütün işleri yapabilme yetkisine denir. Bu sebeple dolandırılmaya çok yatkın bir durum gibi gözükse de bazı işler için oldukça gereklidir. Hayatta karşılaşılan bazı durumlar vekalet vermeyi gerektirebilir ve bu durum çoğu zaman işlerini yapamayacak olan kişiler için büyük avantaj sağlayabilmektedir.

Vekalet En Çok Kimlere Verilir?

Vekalet işlerin hızlı yürümesi açısından birçok kişiye verilebilir. Yine de genellikle hukuksal işlemlerin daha hızlı ve daha sağlıklı ilerlemesi açısından avukatlara verilir.

Vekalet Nasıl Verilir?

Vekalet vermenin hukuksal boyutu oldukça önemlidir ve vekalet verme işlemi titizlikle yürütülür. Bu işlem yasal yollarla yapılır. Vekaletin öncelikle yazılı ve imzalı bir şekilde verilmesi gerekir. Vekalet verme işlemi mutlaka noter huzurunda olmalıdır. Eğer vekalet verme işlemi noter huzurunda yapılmazsa, işlemin yasal bir boyut kazanması mümkün değildir. Vekalet işlemi noter huzurunda belgenin imzalanması ile başlar. Bu işlem, taraflardan birinin vekil olmaktan ya da vekalet vermekten vazgeçtiklerini belirten istifaları ile biter. Bazı vekalet verme sözleşmelerinde, vekalet süresi verilir. Bu gibi durumlarda, istifa zamanı beklenmeden süre dolduğu zaman işlem kesin olarak biter.

Vekaletname Verme Şartları Nelerdir?

Vekalet verilirken dikkat edilen en önemli husus, kişinin 18 yaşın üstünde ve akli dengesi yerinde bir birey olmasıdır. Bireyler bu hususlara uygunsa vekaletname verilir.

Vekalet Verilecek Kişi Hakkında Bilgilendirme Nasıl Yapılır?

Vekalet vereceğiniz kişinin kim olacağı ve hangi türde vekaletname vereceğiniz oldukça önemli bir durumdur. Vekalet verilecek kişiler hakkında bazı unsurlara dikkat edilir. Hangi ilde yaşadığı, hastanın sağlık durumu gibi örneklendirilebilir. Peki böylesi durumlarda ne olur?

Başka İlde Yaşayan Birine Vekalet Verme

Böyle bir durumda kişi, noter huzurunda bulunamayacağından dolayı, size nüfus cüzdanının bir fotokopisini gönderebilir ya da mail yoluyla iletebilir. Fotokopiyi çıktı alıp notere giderek işlemleri başlatabilirsiniz.
Yatalak Olan Bir Hastaya Vekalet Verme
Böyle bir durumda kişi notere gelemeyeceği için, noter eve gelir. Bu durum ücret konusunda farklılık oluşmasına neden olabilir. Bu durum noterden notere göre değişiklik gösterir.

Vekaletname Süresi Ne Kadardır? Ne Zaman Sona Erer?

Vekalet veren kişi ve vekil arasında süre konusunda bir anlaşmaya varılmadı ise vekaletname süresiz olarak kabul edilir. Süresi olmayan vekaletlerde kişilerden biri vazgeçerse, istifa ederse ya da vekalet veren kişi hayatını kaybederse vekaletnamenin süresi sona erer. Genel vekaletname için ise yargıtay tarafından 10 yıl süre verilir.

Vekaletname Çeşitleri Nelerdir?

Vekalet verilmesini sağlayan pek çok etken vardır. Dolayısıyla vekalet verme işlemi tek bir durum üzerinden verilmez. Peki vekalet çeşitleri nelerdir?

Genel Vekaletname: Kişinin, vekili kendi adına tasarrufta bulunabilmesi için yetkili kılmasına genel vekaletname adı verilir. Bu vekalet çeşidinde vekil, kişinin adına bağış ya da satış gibi sözleşmeler hariç tasarruflarda bulunabilir.
Boşanma Yetkili Vekaletname: Daha önce sizlere vekalet işlerinin daha çok avukatlara verildiğinden bahsetmiştik. Boşanma davaları sürecinde konuyla ilgilenmek istemeyen bireyler, avukatlara vekalet verir.
Gayrimenkul Alımına İlişkin Vekaletname: Kısa süreli bir vekaletname işlemi olan gayrimenkul alımına ilişkin vekaletname, işlemin sonuca varana kadar verilir. Emlak işlemlerinde, tapu işlemlerinde kullanılan bir vekaletnamedir.

Diğer Vekaletname Çeşitleri Nelerdir?

En bilindik vekaletname çeşitleri bunlardır. Diğer vekaletname çeşitleri ise:

  • Veraset gibi işlemlerde kullanılan vekaletname
  • İpotek yapmak üzere görevlendirilmiş kişiye verilen vekaletname
  • Fabrika ya da işletme genel müdürüne verilen vekaletname
  • Firmalarda hisse devrine ve alımına ilişkin verilen vekaletname
  • İntikal işlemlerinde kullanılan vekaletname
  • Dava süreçlerinde avukata verilen vekaletname
  • Şirket kuruluşu için verilen vekaletname
  • Şirket tarafından verilecek vekaletname
  • Şirket hisse devrine ilişkin vekaletnamedir.

vekalet belgeleri

Noter Vekalet Ücreti Nedir?

Vekaletname ücreti vereceğiniz vekalet türüne göre değişim gösterir. Vekalet ücreti hesaplama 2020 yılında aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

  • Avukata vekalet verme 90,5 -120 TL
  • Genel vekalet ücreti 200- 250 TL
  • Tapu vekalet ücreti 122,7 TL
  • Araç satışı için vekalet ücreti 90,5- 129-0 TL

Vekalet Ücreti Nasıl Öğrenilir?

Vekalet ücreti, müvekkil ile avukat arasında sözleşme için belirlenmiş olan ücrete verilen addır. Bu ücret avukata ödenir. Vekalet ücretleri her yıl değişim gösterir. Yine de vekalet ücreti hesaplamanın birçok yolu vardır. Sizler için vekalet ücreti öğrenmenin yöntemlerini listeledik.

  • Vekalet ücreti noterden öğrenilebilir.
  • Vekalet ücretini hesaplayan siteler bulunur, bu sitelerden vekalet ücreti hesaplanabilir.
  • Her davanın vekalet ücreti farklı olduğu için davaların ücretlerine bakarak öğrenilenilebilir.

Vekaletname İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Vekaletnameler noter huzurunda bazı belgelerin tam olması ile gerçekleşir. Peki o belgeler nelerdir?

  • Vekalet verecek olan bireyin TC kimlik numarasının yazılı olduğu nüfus kağıdı ya da pasaportu,
  • Vekaletin vereliceği bireyin adı, soyadı ve TC kimlik numarası,
  • 2 adet vesikalık fotoğraf (Fotoğrafların son 6 ay içerisinde çektirilmiş olması gerekmektedir),
  • Gayrimenkul işlemi yapılacaksa tapu bilgileri,
  • Araç satış işlemi yapılacaksa ruhsat bilgileri.

Yukarıda bahsettiğimiz belgelerle birlikte noter huzurunda gerekli işlemleri başlatabilirsiniz.

Vekaletname Sözleşmesi Nasıl Yazılır?

Sizlere daha önce vekaletname çeşitlerinden bahsetmiştik. Her vekaletname çeşidi için farklı bir vekaletname sözleşmesi hazırlanması gerekir. İnternet üzerinden vekalet vermek istediğiniz davaya ilişkin vekaletname örneği bulabilirsiniz.

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