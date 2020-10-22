Vekalet nasıl verilir? Vekalet için hangi belgeler gerekli? - Vekalet verme nasıl yapılır?

Vekalet kısaca iş veya işlerin tamamının bir başkasına yapabilme yetkisi verilmesine denir. Vekalet vermenin bazı hususları vardır. Gerekli belgeler, ödenmesi gereken ücretler ve merak ettiğiniz her şeyi yazımızda bulabilirsiniz.

Vekalet Nedir?

Vekalet, bir kişinin diğer bir kişiye, kendi adına bütün işleri yapabilme yetkisine denir. Bu sebeple dolandırılmaya çok yatkın bir durum gibi gözükse de bazı işler için oldukça gereklidir. Hayatta karşılaşılan bazı durumlar vekalet vermeyi gerektirebilir ve bu durum çoğu zaman işlerini yapamayacak olan kişiler için büyük avantaj sağlayabilmektedir.

Vekalet En Çok Kimlere Verilir?

Vekalet işlerin hızlı yürümesi açısından birçok kişiye verilebilir. Yine de genellikle hukuksal işlemlerin daha hızlı ve daha sağlıklı ilerlemesi açısından avukatlara verilir.

Vekalet Nasıl Verilir?

Vekalet vermenin hukuksal boyutu oldukça önemlidir ve vekalet verme işlemi titizlikle yürütülür. Bu işlem yasal yollarla yapılır. Vekaletin öncelikle yazılı ve imzalı bir şekilde verilmesi gerekir. Vekalet verme işlemi mutlaka noter huzurunda olmalıdır. Eğer vekalet verme işlemi noter huzurunda yapılmazsa, işlemin yasal bir boyut kazanması mümkün değildir. Vekalet işlemi noter huzurunda belgenin imzalanması ile başlar. Bu işlem, taraflardan birinin vekil olmaktan ya da vekalet vermekten vazgeçtiklerini belirten istifaları ile biter. Bazı vekalet verme sözleşmelerinde, vekalet süresi verilir. Bu gibi durumlarda, istifa zamanı beklenmeden süre dolduğu zaman işlem kesin olarak biter.