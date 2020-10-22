Vekalet nasıl verilir? Vekalet için hangi belgeler gerekli? - Vekalet verme nasıl yapılır?

Vekalet kısaca iş veya işlerin tamamının bir başkasına yapabilme yetkisi verilmesine denir. Vekalet vermenin bazı hususları vardır. Gerekli belgeler, ödenmesi gereken ücretler ve merak ettiğiniz her şeyi yazımızda bulabilirsiniz.
Vekalet, bir kişinin diğer bir kişiye, kendi adına bütün işleri yapabilme yetkisine denir. Bu sebeple dolandırılmaya çok yatkın bir durum gibi gözükse de bazı işler için oldukça gereklidir. Hayatta karşılaşılan bazı durumlar vekalet vermeyi gerektirebilir ve bu durum çoğu zaman işlerini yapamayacak olan kişiler için büyük avantaj sağlayabilmektedir.
Vekalet işlerin hızlı yürümesi açısından birçok kişiye verilebilir. Yine de genellikle hukuksal işlemlerin daha hızlı ve daha sağlıklı ilerlemesi açısından avukatlara verilir.
Vekalet vermenin hukuksal boyutu oldukça önemlidir ve vekalet verme işlemi titizlikle yürütülür. Bu işlem yasal yollarla yapılır. Vekaletin öncelikle yazılı ve imzalı bir şekilde verilmesi gerekir. Vekalet verme işlemi mutlaka noter huzurunda olmalıdır. Eğer vekalet verme işlemi noter huzurunda yapılmazsa, işlemin yasal bir boyut kazanması mümkün değildir. Vekalet işlemi noter huzurunda belgenin imzalanması ile başlar. Bu işlem, taraflardan birinin vekil olmaktan ya da vekalet vermekten vazgeçtiklerini belirten istifaları ile biter. Bazı vekalet verme sözleşmelerinde, vekalet süresi verilir. Bu gibi durumlarda, istifa zamanı beklenmeden süre dolduğu zaman işlem kesin olarak biter.
Vekalet verilirken dikkat edilen en önemli husus, kişinin 18 yaşın üstünde ve akli dengesi yerinde bir birey olmasıdır. Bireyler bu hususlara uygunsa vekaletname verilir.
Vekalet vereceğiniz kişinin kim olacağı ve hangi türde vekaletname vereceğiniz oldukça önemli bir durumdur. Vekalet verilecek kişiler hakkında bazı unsurlara dikkat edilir. Hangi ilde yaşadığı, hastanın sağlık durumu gibi örneklendirilebilir. Peki böylesi durumlarda ne olur?
Böyle bir durumda kişi, noter huzurunda bulunamayacağından dolayı, size nüfus cüzdanının bir fotokopisini gönderebilir ya da mail yoluyla iletebilir. Fotokopiyi çıktı alıp notere giderek işlemleri başlatabilirsiniz.
Yatalak Olan Bir Hastaya Vekalet Verme
Böyle bir durumda kişi notere gelemeyeceği için, noter eve gelir. Bu durum ücret konusunda farklılık oluşmasına neden olabilir. Bu durum noterden notere göre değişiklik gösterir.
Vekalet veren kişi ve vekil arasında süre konusunda bir anlaşmaya varılmadı ise vekaletname süresiz olarak kabul edilir. Süresi olmayan vekaletlerde kişilerden biri vazgeçerse, istifa ederse ya da vekalet veren kişi hayatını kaybederse vekaletnamenin süresi sona erer. Genel vekaletname için ise yargıtay tarafından 10 yıl süre verilir.
Vekalet verilmesini sağlayan pek çok etken vardır. Dolayısıyla vekalet verme işlemi tek bir durum üzerinden verilmez. Peki vekalet çeşitleri nelerdir?
Genel Vekaletname: Kişinin, vekili kendi adına tasarrufta bulunabilmesi için yetkili kılmasına genel vekaletname adı verilir. Bu vekalet çeşidinde vekil, kişinin adına bağış ya da satış gibi sözleşmeler hariç tasarruflarda bulunabilir.
Boşanma Yetkili Vekaletname: Daha önce sizlere vekalet işlerinin daha çok avukatlara verildiğinden bahsetmiştik. Boşanma davaları sürecinde konuyla ilgilenmek istemeyen bireyler, avukatlara vekalet verir.
Gayrimenkul Alımına İlişkin Vekaletname: Kısa süreli bir vekaletname işlemi olan gayrimenkul alımına ilişkin vekaletname, işlemin sonuca varana kadar verilir. Emlak işlemlerinde, tapu işlemlerinde kullanılan bir vekaletnamedir.
En bilindik vekaletname çeşitleri bunlardır. Diğer vekaletname çeşitleri ise:
Vekaletname ücreti vereceğiniz vekalet türüne göre değişim gösterir. Vekalet ücreti hesaplama 2020 yılında aşağıdaki gibi belirlenmiştir:
Vekalet ücreti, müvekkil ile avukat arasında sözleşme için belirlenmiş olan ücrete verilen addır. Bu ücret avukata ödenir. Vekalet ücretleri her yıl değişim gösterir. Yine de vekalet ücreti hesaplamanın birçok yolu vardır. Sizler için vekalet ücreti öğrenmenin yöntemlerini listeledik.
Vekaletnameler noter huzurunda bazı belgelerin tam olması ile gerçekleşir. Peki o belgeler nelerdir?
Yukarıda bahsettiğimiz belgelerle birlikte noter huzurunda gerekli işlemleri başlatabilirsiniz.
Sizlere daha önce vekaletname çeşitlerinden bahsetmiştik. Her vekaletname çeşidi için farklı bir vekaletname sözleşmesi hazırlanması gerekir. İnternet üzerinden vekalet vermek istediğiniz davaya ilişkin vekaletname örneği bulabilirsiniz.
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