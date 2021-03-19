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  4. Vekilliği düşen Gergerlioğlu Meclis'te beklemeye devam ediyor

Vekilliği düşen Gergerlioğlu Meclis'te beklemeye devam ediyor

19.03.2021 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM Genel Kurulunda yargı kararı okunarak milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM'de HDP grup odasında beklemeye devam ediyor.

Vekilliği düşen Gergerlioğlu Meclis'te beklemeye devam ediyor

TBMM Genel Kurulunda, hakkında 'terör propagandası yapmak' suçundan kesinleşen mahkeme kararının okunmasının ardından milletvekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu, Meclis'teki bekleyişini sürdürüyor. Kararın ardından HDP grup odasına geçen Gergerlioğlu, geceyi yine odasında geçirdi. Gergerlioğlu, odasına yer yatağı serip gece burada uyudu. Ziyaretleri kabul eden Gergerlioğlu, katıldığı televizyon programında ise kendisine destek verenlere teşekkür etti. Gergerlioğlu, "Direnmeye devam edeceğiz, adalet yerine gelene kadar, Anayasa Mahkemesi karar verene kadar Meclis'ten ayrılmayı düşünmüyorum" dedi.

(DHA)

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HDP Halkların Demokratik Partisi

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