Veli eğitiminde ilk ders yarın! Bakan Selçuk ilk dersi verecek

Bakanlık, salgın döneminde uzaktan eğitim yolculuğunda öğrenciye bilen, yönlendiren ve tamamlayıcı bir unsur olarak yardım eden ve yanında olan velilerin beklentileri ve isteklerini dikkate alarak yeni bir uygulamayı hayata geçirecek.

Bu kapsamda, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce velileri desteklemek, karşılaşabilecekleri olası sorunlarla mücadele güçlerini artırabilmek için sağlık, iletişim, zaman yönetimi ve rehberlik konularında 15 ayrı kurs programı düzenlendi. Halk eğitim merkezlerinde açılacak "Pandemi Döneminde Veli Eğitimi"ne yönelik kurslara, veliler başvuru yaparak devam edebilecek.

Veli eğitiminde ilk dersi yarın Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk verecek.

Kurs programlarıyla, salgın döneminde velilerde yaşam boyu öğrenme bilinci oluşturma, bu bilinci geliştirme, zamanı iyi kullanma ve yönetme, hastalıklarla mücadele ve korunma, sağlıklı olmayı teşvik edecek ve sürdürecek şekilde bilgiye erişme, aile içindeki iletişimin şeklini ve yönünü belirleme konularında farkındalık oluşturmak amaçlanıyor.