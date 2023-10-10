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Veli okulu basıp kıyameti koparttı, öğretmenler dehşeti yaşadı! Öğrenciler de büyük panik yaşadı

10.10.2023 11:46 | Son Güncelleme:
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İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bir öğrenci disiplin kuruluna sevk edildi. Bunun üzerine öğrencinin velisi ve yakınları okulu basıp kıyameti kopardı, öğretmenlere saldırdı. Öğretmenler ve öğrenciler büyük panik yaşadı, ortalık savaş alanına döndü. Öğretmenler darp raporu alıp şikayetçi oldu. Veli ile yakınlarının ortalığı birbirine kattığı anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Veli okulu basıp kıyameti koparttı, öğretmenler dehşeti yaşadı! Öğrenciler de büyük panik yaşadı

Beylikdüzü'ndeki bir okulda iddiaya göre 5-6 öğrenci toplanıp bir başka öğrenciye akran zorbalığı uyguladı, bunun üzerine disipline sevk edildiler. Disiplinlik olan öğrencilerden birinin velisi ise haberi duyunca yakınlarını da alıp okula geldi ve öğretmenlere dehşet yaşattı. Eğitim Bir-Sen üyeleri saldırıyı protesto etti. Yapılan açıklamada "Öğretmenlerimize karşı fiziki şiddet uygulayan, sağı solu dağıtan külhanbeyi gibi okulu basan, bu zorbanın en ağır şekilde cezalandırılması için idari ve hukuki sürecin başlatılması ve bu sürecin takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz" dendi.

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OKULDA PANİK ANLARI

Beylikdüzü'nde bulunan TOKİ Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda iddiaya göre birkaç öğrencinin disiplinsiz davranışı nedeniyle 5 Ekim Perşembe günü Davranışları Değerlendirme Kurulu toplandı. Öğrencilere yaptırım uygulanma kararı verilen kurul toplantısının ardından okula gelen bir öğrencinin velisi ve yakınları öğretmenlere saldırdı. Saldırı anında öğretmenler odasındaki eşyalarda zarar gördü. Olay sırasında okuldaki diğer öğrenci ve öğretmenlerin paniği güvenlik kamerasına yansıdı.

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ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Olay sonrasında öğretmenler odasının hali ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Odadaki görüntülerde bilgisayarların ve sandalyelerin yerde olduğu, evrakların dağıldığı, görüldü.

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"OLAYIN KÖKENİNDE AKRAN ZORBALIĞI VAR"

Okul önünde açıklama yapan Eğitim-Bir-Sen İstanbul 5 No'lu Şube Başkanı Yusuf Sabaz, "Biz okullarda sadece öğretmenlik yapmıyoruz, arkadaşlarımız aynı zamanda güvenlik, aynı zamanda rehberlik aynı zamanda bir işçi gibi fedakarca çalışıyorlar. Bu olayın kökeninde bir akran zorbalığı var. 5-6 öğrenci bir öğrenciye akran zorbalığı uyguluyorlar. Bunun üzerine öğretmen arkadaşlar toplanıyor ve bu öğrencilerle ilgili disiplin işlemi başlatıyorlar. Bu disiplin işlemi üzerinden giden gelen dedikodularla veli okulu basıyor, öğretmen odasına giriyor, odayı darmadağın ediyor. Devlet malına zarar veriyor, bilgisayarları, sandalyeleri, masaları dağıtıyor" dedi.

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"ÖĞRETMENLER DARP RAPORU ALDI; TUTUKLAMA KARARI ALINMASI GEREKİYOR"

Sabaz, "Öğretmen arkadaşlar da darp raporu aldılar. Olayın hukuki, adli takipçisi olacağız. Bununla ilgili mutlaka bir tutuklama kararı alınması gerekiyor. Bu kadar öğrencinin olduğu bir ortamda, gelip öğretmenlere yönelik bu şiddeti, saldırıyı yaptıktan sonra acaba kaç ay içerisinde öğretmen arkadaşlarımız psikolojisini düzeltecekler de bu çocuklara faydalı olacaklar? 3 öğretmen arkadaşımız mağdur oldu ve oda darmadağın. Daha önce de bu tarz şeyleri gördük ama bu kadar şiddetlisi doğrusu çok az. Artık bir şeyleri şiddetle çözme eğiliminden vazgeçmemiz gerekiyor. Bir gün hastanelerde, sağlık ocağında, bir gün okullarda, çocukların olduğu bir yerde bütün bu öğretmenlerin aylarca motivasyonlarını geri toplayamayacağız" ifadelerini kullandı.

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"SİNEYE ÇEKİLECEK BİR DURUM DEĞİLDİR"

Sendika üyeleri okul önünde 'öğretmene el kalkmaz, eli öpülür', 'öğretmene uzanan eller kırılsın' sloganları attı. Öğretmenler adına basın açıklamasını okuyan Eğitim-Bir-Sen İstanbul 5 No'lu Şube Başkanı Sabaz, "Meslektaşlarımız gün geçmiyor ki bir şiddet olayıyla karşılaşmasın. Öğretmenlerin karşı karşıya kaldığı bu durum asla kabul edilebilecek, sineye çekilecek bir durum değildir. Üzüntümüz şudur ki, bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum anlayışı ile bilgiye, bilgiyi öğretene saygıyı, medeniyetimizin ve kültürümüzün temel taşları haline getiren bir toplumdan, öğretmenlere şiddetin sıradanlaştığı bir topluma dönüşmüş olmamızdır. Öğretmenlerimize karşı fiziki şiddet uygulayan, sağı solu dağıtan külhanbeyi gibi okulu basan, bu zorbanın en ağır şekilde cezalandırılması için idari ve hukuki sürecin başlatılması ve bu sürecin takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz" şeklinde konuştu.

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(DHA)

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