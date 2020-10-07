HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Veliefendi değil Bursa caddeleri

Veliefendi değil Bursa caddeleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2020 10:11 | Son Güncelleme

Bursa’da trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolda koşan atlar Veliefendi hipodromunu aratmadı.

Veliefendi değil Bursa caddeleri

Bursa’da trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolda koşan atlar Veliefendi hipodromunu aratmadı. Yarışırcasına koşan atları gören sürücülerde cep telefonlarına davranıp o anları kayda aldı.
Edinilen bilgiye göre, Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı 11 Eylül Bulvarı üzerinde yaşandı. Yeşil alanda koşmaya başlayan başıboş 4 at aniden yola fırlayarak yolda da koşmaya devam etti. O sırada bulvar üzerinde seyreden sürücüler ne olduğunu şaşırıp araçlarını son anda yol kenarına çekti. Atların üzerine doğru koştuğunu gören bir sürücüde cep telefonunu çıkarıp yarışan atları görüntüsünü kaydetti. Sosyal medyada yayılan görüntüler kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi. Görüntüyü izleyenler Bursa caddelerinin Veliefendi Hipodromunu aratmadığı şeklinde yorum yaptı.

Veliefendi değil Bursa caddeleri

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Merdiven altı' maske uyarısı! 'Satarken vicdanınızın sızlaması lazım' 'Merdiven altı' maske uyarısı! 'Satarken vicdanınızın sızlaması lazım'
İlginç olay! İçmedi ama alkollü çıktı, ceza yediİlginç olay! İçmedi ama alkollü çıktı, ceza yedi
Bugün hava nasıl olacak?Bugün hava nasıl olacak?
En Çok Okunan Haberler
Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı
Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı
Tehlikeli gerginlik! Savaş uçakları karşı karşıya geldi
Tehlikeli gerginlik! Savaş uçakları karşı karşıya geldi
Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı
Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı
Didem Arslan Yılmaz'ın zor anları! Gözyaşlarına boğuldu
Didem Arslan Yılmaz'ın zor anları! Gözyaşlarına boğuldu
Adana merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu!
Adana merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu!
Meteoroloji uyardı: Yarın başlıyor
Meteoroloji uyardı: Yarın başlıyor
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
6 yıl boyunca kızına cinsel saldırıda bulunup, doğan bebekleri öldürmüştü! Baba ile ilgili yeni karar
6 yıl boyunca kızına cinsel saldırıda bulunup, doğan bebekleri öldürmüştü! Baba ile ilgili yeni karar
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Otobüste maske tartışması! Kadın tokat attı, adam tükürerek karşılık verdi
Otobüste maske tartışması! Kadın tokat attı, adam tükürerek karşılık verdi
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Diğer Haberler
Kocaeli'de iğrenç olay! 15 yaşındaki kızı taciz etti, sağır ve dilsiz numarası yaptı
5 yaşındaki kızı taciz etti, sağır ve dilsiz numarası yaptı
Koronavirüse karşı el dezenfektan bilekliği! Türkiye'de ilk
Koronavirüse karşı el dezenfektan bilekliği!
Ordu'da ilginç olay: Kolonya kullandığı için denetimde alkollü çıktı, ceza yedi
İlginç olay! İçmedi ama alkollü çıktı, ceza yedi
Swinger çetesi operasyonu! Çoğu evli çift 69 kişi gözaltındaydı, yeni detaylar ortaya çıktı
Swinger çetesi operasyonu! Yeni detaylar ortaya çıktı
Mehmet Ceyhan'dan, Karatay'ın, 'karbonatlı suyla gargara' önerisiyle ilgili açıklama
Canan Karatay'ın, koronavirüse karşı önerisiyle ilgili açıklama
Şanlıurfa'da dehşete düşüren olay! Eşini eve kilitleyip günlerce işkence yaptı, kerpetenle ayak tırnaklarını çekti
Eşini eve kilitleyip kerpetenle ayak tırnaklarını çekti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.