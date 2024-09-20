Velinin yanıtı İsmail Küçükkaya'yı tatmin etmedi: 'Tamam uzatmasın' diyerek yayını kesti!

Halk TV muhabiri Kardelen Buğday İzmir Konak'taki bir okulun önünde canlı yayın yaparken bir veliye mikrofon uzattı. Veliye, Buğday tarafından 'öğrencileri alıp götürüyorsunuz. Veli olarak talebiniz nedir?' sorusu yöneltildi. Velinin cevabı Halk TV sunucusu İsmail Küçükkaya'nın istemediği gibi olunca Küçükkaya, "tamam uzatmasın" diyerek yayını kesti.

"TAMAM UZATMASIN"

"Talebim yok, ben çok memnunum okuldan. Çok güveniyorum öğretmenlerimize."

Yolun çift akışlı olmasının endişe verici olduğunu belirten muhabir Buğday, daha önceden velilerle görüştüğünü ve "yolun tek şeritli" olması gerektiğini dile getirince veli, "tek şeritli olabileceğini zannetmiyorum, doğduğumdan beri burada yaşıyorum" yanıtını verdi.

Bu yanıt üzerine Küçükkaya ise, "Tamam, peki uzatmasın" diyerek canlı yayını kesti.