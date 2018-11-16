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Venedik Komisyonu heyeti TBMM'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.11.2018 10:17 | Son Güncelleme

Heyet, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ile görüştü - Zengin: - "Ülkemiz açısından da hukuk, demokrasi çok önemli değerler. Bugün birlikte karşılıklı konuşacağız, kendi miraslarımızı değerlendirmiş olacağız"

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Venedik Komisyonu Seçimler ve Siyasi Partiler Bölüm Başkanı Pierre Garrone, Demokratik Seçimler Konseyi Başkanı Olivier Kask ve beraberindeki heyet ile görüştü.

AK Parti Grup Yönetim Toplantı Salonu'nda heyetle bir araya gelen Zengin, buradaki konuşmasında, Venedik Komisyonu heyetine ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Bir avukat ve hukukçu olduğunu anımsatan Zengin, ömrünün adalet ve hukuk mücadelesiyle geçtiğini, siyaset yaparken de bunu öncelediğini vurguladı.

Dünyanın tarihi ve kültürel miraslarının yanı sıra hukuk mirası bulunduğuna da işaret eden Zengin, şunları kaydetti:

"Evrensel değerler, ilkeler, bu manadaki birikim de dünya için çok önemli. Geçtiğimiz hafta dünya, Birinci Dünya Savaşı'nın yüzüncü yılının sonunda bir tören düzenledi. Hem acılarını yad etti hem de kazanımlarını konuştu.

Dünyanın geleceği açısından hukukun, demokrasinin çok farklı bir anlamı var, Türkiye için de öyle. Türkiye de çok yeni, 15 Temmuz'da bir darbe girişiminden geçti. Hal böyle olunca ülkemiz açısından da hukuk, demokrasi çok önemli değerler. Bugün, birlikte karşılıklı konuşacağız, kendi miraslarımızı değerlendirmiş olacağız."

Görüşme daha sonra basına kapalı devam etti.

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AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin Birinci Dünya Savaşı TBMM venedik komisyonu

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