Venezuela'da işler kızışıyor! Ordudan dikkat çeken açıklama

Padrino, silahlı kuvvetlerin, kendisini 'geçici devlet başkanı' ilan ederek yemin eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun başkanlığını kabul etmeyeceğini açıkladı. Padrino, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Venezuela Silahlı Kuvvetlerinin, Guaido'nun kendisini 'geçici devlet başkanı' ilan etmesini desteklemeyeceğini duyurdu.

'KARANLIK ÇIKARLARIN GÖLGESİNE YERLEŞTİRİLMİŞ BİR DEVLET BAŞKANI'

Bakan Padrino, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Umutsuzluk ve bağnazlık ulusun barışına saldırıyor. Ülkenin askerleri olarak ne Anayasaya dayandırılarak ilan edilen geçici devlet başkanlığını ne de karanlık çıkarların gölgesine yerleştirilmiş bir devlet başkanını kabul etmiyoruz. Venezuela Silahlı Kuvvetleri Anayasayı korur ve ulusal egemenliğin de kefilidir."

ABD Başkanı Donald Trump, Venezüella Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu ülkenin 'geçici devlet başkanı' olarak tanıdığını duyurmuştu. ABD'nin tanıma açıklamasının ardından Kanada, Şili, Peru, Brezilya, Guatemela, Kolombiya ve Paraguay gibi ülkeler de Guaido hükümetini tanıyacaklarını açıklamıştı.

Ulusal Meclis Başkanı ve muhalefet lideri Juan Guaido, Nicolas Maduro hükümetinin gayrı meşru olduğunu savunarak, kendini geçici başkan ilan etmişti. (Sputnik)

