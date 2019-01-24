HABER

Venezuela'da işler kızışıyor! Ordudan dikkat çeken açıklama

DÜNYA HABERLERİ  | 24.01.2019 03:39 | Son Güncelleme

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino, Venezuela milli ordusunun ülkenin anayasasını ve milli egemenliğini savunacağını belirterek, 'dayatılan bir Devlet Başkanını' kabul etmeyeceklerini açıkladı. Padrino yaptığı açıklamada, "Ülkenin askerleri olarak ne Anayasaya dayandırılarak ilan edilen geçici devlet başkanlığını ne de karanlık çıkarların gölgesine yerleştirilmiş bir devlet başkanını kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Venezuela'da işler kızışıyor! Ordudan dikkat çeken açıklama

Padrino, silahlı kuvvetlerin, kendisini 'geçici devlet başkanı' ilan ederek yemin eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun başkanlığını kabul etmeyeceğini açıkladı. Padrino, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Venezuela Silahlı Kuvvetlerinin, Guaido'nun kendisini 'geçici devlet başkanı' ilan etmesini desteklemeyeceğini duyurdu.

'KARANLIK ÇIKARLARIN GÖLGESİNE YERLEŞTİRİLMİŞ BİR DEVLET BAŞKANI'

Bakan Padrino, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Umutsuzluk ve bağnazlık ulusun barışına saldırıyor. Ülkenin askerleri olarak ne Anayasaya dayandırılarak ilan edilen geçici devlet başkanlığını ne de karanlık çıkarların gölgesine yerleştirilmiş bir devlet başkanını kabul etmiyoruz. Venezuela Silahlı Kuvvetleri Anayasayı korur ve ulusal egemenliğin de kefilidir."

ABD Başkanı Donald Trump, Venezüella Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu ülkenin 'geçici devlet başkanı' olarak tanıdığını duyurmuştu. ABD'nin tanıma açıklamasının ardından Kanada, Şili, Peru, Brezilya, Guatemela, Kolombiya ve Paraguay gibi ülkeler de Guaido hükümetini tanıyacaklarını açıklamıştı.

Ulusal Meclis Başkanı ve muhalefet lideri Juan Guaido, Nicolas Maduro hükümetinin gayrı meşru olduğunu savunarak, kendini geçici başkan ilan etmişti. (Sputnik)

PARTNERUzun zamandır ekranda yoktu! Büşra Pekin'e bir de şimdi bakınUzun zamandır ekranda yoktu! Büşra Pekin'e bir de şimdi bakın
Rıza Sarraf Yeniden Jüri Karşısına ÇıkabilirRıza Sarraf Yeniden Jüri Karşısına Çıkabilir
Çok sert yaptırımlar yolda! ABD oy birliğiyle kabul etti!Çok sert yaptırımlar yolda! ABD oy birliğiyle kabul etti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Venezuela Vladimir Padrino Maduro

En Çok Okunan Haberler

PİAR Araştırma'dan son seçim anketi sonucu

PİAR Araştırma'dan son seçim anketi sonucu

Annesi gözleri önünde öldürüldü, vuranı mahkemede açıkladı

Annesi gözleri önünde öldürüldü, vuranı mahkemede açıkladı

Barcelona'dan yılın bombası!

Barcelona'dan yılın bombası!

Ünlü modelin göğüsleri sosyal medyanın diline düştü

Ünlü modelin göğüsleri sosyal medyanın diline düştü

Domuz gribi kabusu geri döndü! Çok sayıda ölü var

Domuz gribi kabusu geri döndü! Çok sayıda ölü var

Maduro'dan Trump'a karşı hamle!

Maduro'dan Trump'a karşı hamle!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Domuz gribi kabusu geri döndü! Çok sayıda ölü var

Domuz gribi kabusu geri döndü! Çok sayıda ölü var

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

İpler çok gerildi! 'Savaş için sabırsızız!'

İpler çok gerildi! 'Savaş için sabırsızız!'

Trump'ın paylaştığı tweet ortalığı karıştırdı!

Trump'ın paylaştığı tweet ortalığı karıştırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esad'a çok sert yaptırımlar yolda! ABD oy birliğiyle kabul etti!

Çok sert yaptırımlar yolda! ABD oy birliğiyle kabul etti!

ABD'de bankaya silahlı saldırı: Çok sayıda kişi vuruldu

ABD'de silah sesleri: Çok sayıda yaralı var!

Trump'tan Venezuela kararı: Muhalif lider Juan Guaido'yu 'geçici devlet başkanı' olarak tanıdı

Maduro'dan Trump'a karşı hamle!

Fransa'da bebek bezlerinde tarım ilacı bulundu

Bebek bezlerinde tarım ilacı bulundu

Gürcistan'da domuz gribi kabusu! Çok sayıda ölü var

Domuz gribi kabusu geri döndü! Çok sayıda ölü var

İsviçre'de güvenlik alarmına neden patlama elektrik arızası çıktı

Ülkede alarm! Patlamanın nedeni belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.