Venezuela'da paralel seçimle başkan seçilen Juan Guaido parlamanetoda yemin etti

Venezuela'da 5 Ocak'ta bir grup milletvekiliyle AN'de düzenlenen tartışmalı seçimlerde Luis Parra'nın başkan seçildiğininin duyurulması ve ardından başka bir grup milletvekilince başkent Caracas'taki El Nacional gazetesinde gerçekleştirilen paralel oylama ile Guaido'nun da başkan seçildiğinin ilanıyla başlayan yeni siyasi kriz sürüyor.

Kentin tarihi merkezindeki AN etrafında kordon oluşturan Bolivarcı Ulusal Muhafız Gücünün (GNB) izin vermesinin ardından parlamento binasına, beraberindeki milletvekilleriyle giren Guaido burada yemin ederek görevine başladığını duyurdu.

Guaido'nun listesinden AN yönetim kuruluna seçildikleri duyurulan "AN Birinci Başkan Yardımcısı" Juan Pablo Guanipa, "AN İkinci Başkan Yardımcısı" Carlos Berlizbeitia, "AN Sekreteri" Angelo Palmeri de yemin etti.

Bu arada Guaido'nun kazandığı paralel seçimlerde, lehte oy kullanan 100 ismin bulunduğu liste de AN tarafından basınla paylaşıldı.

Luis Parra'nın 81 oyla kazandığı duyurulan seçime ilişkin ise halen herhangi bir detay verilmedi.