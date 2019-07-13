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Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan BM raporuna kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 00:38 | Son Güncelleme

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'e gönderdiği mektupta OHCHR'nin ülkesine yönelik raporunu kınadı - Maduro'nun Bachalet'e gönderdiği mektuptan: - "Raporun içeriği, Venezuela halkı ve Venezuela'daki insan hakları gerçeğine derin zarar vermektedir" - "Ne yazık ki raporunuz Washington ve medyanın dayattığı politik anlatılarla uyumlu"

CENEVRE (AA) - Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin (OHCHR) ülkesine yönelik açıkladığı raporu kınadı.

Uzun süredir büyük bir siyasi buhran yaşayan ve darbe girişimlerine sahne olan Venezuela’da Devlet Başkanı Nicolas Maduro, İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'e mektup gönderdi.

Maduro mektupta, OHCHR tarafından 5 Temmuz'da BM Cenevre Ofisi'ndeki İnsan Hakları Konseyi'nin (İHK) 41. oturumuna sunulan rapora sert tepki gösterdi.

Venezuela'da son bir buçuk yıldaki 7 bine yakın sivilin ölümünden hükümeti sorumlu tutan ve kendisine diktatör imasında bulunan raporu kınayan Maduro, "Ofisiniz tarafından İHK'ya 5 Temmuz'da sunduğunuz rapor önüme geldi. Raporun içeriği, Venezuela halkı ve Venezuela'daki insan hakları gerçeğine derin zarar vermektedir." ifadesini kullandı.

Maduro, raporun OHCHR'nin ülkesine yönelik daha önceki yıllarda hazırladığı raporun bir kopyası olduğunu, ön yargıyla hazırlandığını ve gerçeklerle bağdaşmadığını belirtti.

Bachelet'in ülkesine 20 Haziran'da gerçekleştirdiği 3 günlük ziyarete atıfta bulunan Maduro, "Maalesef, Venezuela halkını hiç dinlemediğiniz çok açık. Ne yazık ki raporunuz Washington ve medyanın dayattığı politik anlatılarla uyumlu. Son yirmi yılda oy sandıklarında 23 kez meşruiyet kazanmış bir siyasi projeye diktatörlük denilebilir mi?" değerlendirmesinde bulundu.

Maduro, rapordaki tüm iddiaları reddettiğini vurgulayarak, Bachalet'e raporu düzeltmesi çağrısında bulundu.

Bachelet, 5 Temmuz'da İHK'de yaptığı konuşmada, Venezuela'daki temel kurumların ve hukukun üstünlüğünün yıprandığını belirterek, ifade, fikir ve toplanma özgürlüğünün baskı altında olduğunu ve misilleme riski taşıdığını söylemişti.

Venezuella Dışişleri Bakan Yardımcısı William Castillo da aynı gün İHK'da Bachalet'in konuşmasına cevap vermişti.

BM'nin yeni raporunun daha önceki raporların "karbon kopyası" olduğunu, bilimsel titizlikten yoksun olduğunu, ön yargıyla hazırlandığını ve ciddi metodolojik hataların yapıldığını ifade eden Castillo, raporun düzeltilmesi çağrısında bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
BM Michelle Bachelet Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro

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