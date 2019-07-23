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Venezuela karanlığa gömüldü! Ülkenin büyük geneline elektrik verilemiyor!

DÜNYA HABERLERİ  | 23.07.2019 04:21 | Son Güncelleme

Venezuela'da büyük çaplı elektrik kesintisi yaşanıyor. Kesinti nedeniyle ilgili olarak ise resmi bir açıklama yapılmadı.

Venezuela karanlığa gömüldü! Ülkenin büyük geneline elektrik verilemiyor!

Ülke basınındaki haberlere göre, bu yıl 4 kez elektrik kesintisi olan Venezuela'da, başkent Caracas ve ülkenin önemli bölümüne enerji verilemiyor.

Kesintiye dair herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Venezuela’da 7 Mart’ta başlayan ve yaklaşık bir hafta süren kesintinin ardından 25 Mart’ta ikinci büyük kesinti meydana gelmiş ve iki gün sürmüşü. Devlet Başkanı Nicolas Maduro, bu kesintiye ülkenin büyük bölümüne enerji sağlayan hidroelektrik santrali Guri’deki aktarım ünitesine keskin nişancı tarafından ateş açılması sonucu oluşan yangının sebebiyet verdiğini duyurmuştu.

Son kesintiler 29-30 Mart’ta yaşanmış, bu kesintilerin de düzeltilmesinin ardından Maduro, 30 günlük plan açıklamıştı.

Plan çerçevesinde iki gün önce ülkenin farklı bölgelerinde 18.00-20.30 saatlerinde "düzenli kesintiye" gidilmişti.

Ayrıca hükümet, ülkenin elektrik altyapısından sorumlu şirket CORPOELEC'i yeniden yapılandırmaya karar vermişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Venezuela elektrik kesintisi

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