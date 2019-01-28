Beyaz Saray'dan 'tehditlere karşılık veririz' uyarısı

CNN Türk'ten Cüneyt Özdemir'e konuşan Maduro ayrıca, muhalif siyasetçi Juan Guaidó'nun kendisini geçici devlet başkanı ilan etmesiyle ilgili yaşanan durumun 'yüksek yargıda çözüleceğini, Guaidó'nun yasaları ihlal ettiğini' söyledi.

Madura, CNN Türk'ten Cüneyt Özdemir'e verdiği mülakatta Avrupa ülkelerinin seçime gidilmesi için verdiği 8 günlük süreyle ilgili "Bizi eleştirenlerin Venezuela seçim sistemiyle ilgili söyleyebilecekleri tek bir söz yok" dedi.

Ancak Cumhurbaşkanı Maduro bunu reddetti ve ültimatomun geri çekilmesi gerektiğini söyledi.

Cumartesi günü İspanya Almanya, Fransa ve İngiltere sekiz gün içinde genel seçimlere gidilmezse Guaidó'yu cumhurbaşkanı olarak tanıyacaklarını söylemişti.

Madura bu ay başında, muhalefetin boykot ettiği ve usülsüzlük iddialarının büyük protesto eylemlerine yol açtığı seçimlerin ardından ikinci görev dönemi için yemin etmişti.

Washington ve bu ülkeler Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'yu geçen yılki seçimlere hile karıştırmakla suçluyor.

Bolton'un uyarısı, ABD ve 20 diğer ülkenin Guaidó'yu geçici cumhurbaşkanı olarak tanımasını izliyor.

Bolton, Twitter'da paylaştığı mesajda böyel bir "tehdidin hukukun üstünlüğüne karşı ağır bir saldırı" olacağını söyledi.

Daha sonra ülkenin orta kesimlerindeki Carabobo eyaletinde düzenlenen bir askeri tatbikatta görülen Maduro, "Guaidó'nun askeri darbe girişimini yenmek için birlik, disiplin ve uyum" çağrısı yaptı.

Maduro geçen Perşembe günü, Washington'ın Guaidó'yu desteklemesi nedeniyle ABD'yle ilişkilerini kesmiş ve 72 saat içinde Venezuela'yı terk etmelerini sitemişti.

Ancak sürenin bitmesine birkaç saat kala, Venezuela Dışişleri Bakanlığı sınırdışı emrini geri çekmiş ve bunun yerine her iki tarafın birbirlerinin başkentlerinde "çıkar ofisleri" kurmaları için 30 günlük süre vermişti.

Çıkar ofisleri, resmi diplomatik ilişkileri olmayan, ancak çıkarlarını karşılıklı olarak savunmak adına düşük düzeyli bir iletişim kurmak isteyen ülkeler tarafından kuruluyor.

MADURO'YA KİMLER DESTEK VERDİ?

Rusya, Çin, Meksika ve Türkiye açıkça Maduro'ya destek vredi.

Rusya, Cumartesi günü yapılan BM Güvenlik Konseyi toplantısında Washington'a bir darbe düzenlemekle suçladı.

Ancak 10'dan fazla Latin Amerika ülkesi ve Kanada Guaidó'yu devlet başkanı olarak tanıdı.

Avrupa'da da Yunanistan'ın iktidardaki solcu partisi Syriza Maduro'ya destek verdi.



