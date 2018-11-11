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Venezuela Kültür Bakanı’na kanun çalmayı öğretti

YAŞAM HABERLERİ  | 11.11.2018 10:36 | Son Güncelleme

MERSİN'de yaşayan Ankaralı kanun sanatçısı Ahmet Baran, Türkiye'nin onur konuğu olduğu Venezuela Uluslararası Kitap Fuarı'na (FILVEN) katıldı. Baran fuarda kendisine yoğun ilgi gösteren ziyaretçilerden, Venezuela Kültür Bakanı Ernesto Villegas’a kanun hakkında bilgi vererek nasıl çalındığını öğretti.

Venezuela Kültür Bakanı’na kanun çalmayı öğretti

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de yaşayan Ankaralı kanun sanatçısı Ahmet Baran, Türkiye'nin onur konuğu olduğu Venezuela Uluslararası Kitap Fuarı'na (FILVEN) katıldı. Baran fuarda kendisine yoğun ilgi gösteren ziyaretçilerden, Venezuela Kültür Bakanı Ernesto Villegas’a kanun hakkında bilgi vererek nasıl çalındığını öğretti.
Kanun sanatçısı Ahmet Baran, bir grup sanatçı ile birlikte Türkiye'nin onur konuğu olduğu Venezuela Uluslararası Kitap Fuarı’nda katıldı. Dünyanın birçok ülkesinde konser ve master class eğitimler vererek kanunun tanınmasını ve bilinmesini sağlayan Baran’ın buradaki performansı büyük ilgi gördü. Fuarda bulunan Venezuela Kültür Bakanı Ernesto Villegas, açılış töreninde dinlediği dünyaca ünlü Türk Kanun Sanatçısı Ahmet Baran’a hayran kaldı. Kanun hakkında teknik bilgiler alıp, bir süre çalmayı deneyen Villegras Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Şevki Mütevellioğlu ve Kültür Bakanlığı sanatçılarıyla birlikte kanun kucağında fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.
VENEZUELALILAR TÜRK MÜZİĞİ'NE İLGİ GÖSTERİYOR
Türk sanatçılar Bakan Ernesto Villegas’ın ilgisinden memnun kalırken, Ahmet Bakan, enstrümanıyla insan üstü bir ortaklığın lisanını konuştuğunu ve samimiyetle yapılan müziğin tüm dünyada insanlarını etkileme gücüne sahip olduğunu söyledi. Kanun Virtüözü Baran, Venezuela halkının yaşadığı ekonomik sorunlara karşın Türk Müziği'ne olan ilgisini hayranlıkla karşıladığını kaydetti ve geliştiriceği yeni projelerle farklı kültürlere ulaşmayı amacında olduğunu söyledi.

FOTOĞRAFLI

Venezuela Kültür Bakanı’na kanun çalmayı öğrettiVenezuela Kültür Bakanı’na kanun çalmayı öğrettiVenezuela Kültür Bakanı’na kanun çalmayı öğretti

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