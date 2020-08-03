HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Venezuela muhalefeti seçimlere katılmayacak!

Venezuela muhalefeti seçimlere katılmayacak!

DÜNYA HABERLERİ  | 03.08.2020 10:25 | Son Güncelleme

Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden milletvekili Juan Guaido öncülüğündeki muhalefet partileri, 6 Aralık'ta yapılması planlanan parlamento seçimlerine katılmayacaklarını açıkladı.

Venezuela muhalefeti seçimlere katılmayacak!

Venezuela muhalefetinin yayımladığı ortak açıklamada, Guaido'yu destekleyen 27 muhalif parti, "hileli" olarak nitelediği 6 Aralık'ta çoğunluğunu muhaliflerin oluşturduğu Ulusal Meclis'te (AN) 2021-2026 yıllarında yer alacak milletvekillerini belirlemek için yapılan seçimlere katılmama kararı aldığını duyurdu.

Venezuela'nın içinde bulunduğu sosyal krizden Maduro hükümetinin suçlandığı açıklamada, ülkede özgür seçimlerin düzenlenmesi "imkansız" olarak nitelendi.

Venezuela Ulusal Seçim Konseyi (CNE) Başkanı Indira Alfonzo Izaguirre, haziran ayının sonunda özel seçim yönetmeliğini duyurmuş ve Temmuz ayının başında da AN'de yer alacak milletvekilleri için parlamento seçimlerinin 6 Aralık'ta yapılacağını açıklamıştı.

MUHALEFET ULUSAL SEÇİM KONSEYİNİ TANIMAMIŞTI

Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi (TSJ), 4 Haziran'da, ülkede seçimleri düzenlemekle sorumlu Ulusal Seçim Konseyi (CNE) üyelerinin, çoğunluğu muhaliflerden oluşan Ulusal Meclis tarafından belirlemesini "anayasaya aykırı" olarak ilan etmişti.

TSJ, 12 Haziran'da CNE üyelerini belirlediğini duyurmuş ve Guaido liderliğindeki muhalefet, CNE üyelerini tanımayacağını açıklamıştı.

Guaido liderliğindeki muhalefetin 2019'da Maduro hükümeti ile yapılan müzakereleri kesmesi üzerine, hükümetin, Guaido dışındaki muhalefetle kurduğu Ulusal Masa'daki görüşmelerde CNE üyelerinin ortak belirlenmesi üzerine uzlaşılmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Trump'tan mahkemeye çok sert çağrı: İdam edilsin Trump'tan mahkemeye çok sert çağrı: İdam edilsin
Bakan Albayrak'tan staj seferberliği açıklaması!Bakan Albayrak'tan staj seferberliği açıklaması!

En Çok Okunan Haberler

Fransız gazeteden dikkat çeken Erdoğan haberi: İntikam alıyor

Fransız gazeteden dikkat çeken Erdoğan haberi: İntikam alıyor

Trump'tan mahkemeye çok sert çağrı: İdam edilsin

Trump'tan mahkemeye çok sert çağrı: İdam edilsin

Arkadaşı Çeşme'de saldırıya uğradı! Şeyma'dan sert tepki...

Arkadaşı Çeşme'de saldırıya uğradı! Şeyma'dan sert tepki...

Onyekuru'nun yeni takımı duyanları şaşkına çevirdi

Onyekuru'nun yeni takımı duyanları şaşkına çevirdi

10 yaşındaki çocuk yıkılan duvarın altında can verdi

10 yaşındaki çocuk yıkılan duvarın altında can verdi

İzmir’deki yangın büyüyor! Siteler boşaltıldı

İzmir’deki yangın büyüyor! Siteler boşaltıldı

İlginizi Çekebilir

Korkunç: Milyonlarca yıldır uyuyan mikroplar canlandırıldı

Korkunç: Milyonlarca yıldır uyuyan mikroplar canlandırıldı

“50 Japon askerinin tecavüzüne uğradım”

“50 Japon askerinin tecavüzüne uğradım”

Yunanistan: Türkiye'yle diyaloğa hazırız

Yunanistan: Türkiye'yle diyaloğa hazırız

DSÖ'den dünyayı korkutan açıklama! Açık açık söyledi

DSÖ'den dünyayı korkutan açıklama! Açık açık söyledi

Fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

Fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

Diğer Haberler
'Toplu katliamların sorumlusu' çete lideri yakalandı

'Toplu katliamların sorumlusu' çete lideri yakalandı

Trump'tan Boston Maratonu saldırganına verilen "idam cezası"nın uygulanması talebi

Trump'tan mahkemeye çok sert çağrı: İdam edilsin

Kosova Başbakanı Hoti, koronavirüse yakalandı

Kosova Başbakanı koronavirüse yakalandı

SpaceX’in uzaya gönderdiği NASA astronotları Dünya’ya geri döndü

ABD 45 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi

Beyaz Saray: Seçimler 3 Kasım’da yapılacak

Beyaz Saray: Seçimler 3 Kasım’da yapılacak

ABD'li ilaç devi Johnson&Johnson Kovid-19 aşı adayının klinik denemelerine başladı

Koronavirüsle mücadelede heyecanlandıran gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.