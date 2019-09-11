O ülke savaşa hazırlanıyor!

Venezuela ile Kolombiya arasındaki gerginlik iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, sınırda 150 bin askeri personel görevlendirdi. Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetler (FANB) Tachira eyaletinde tankları seferber etti. Füzeler ve düzinelerce asker yüklü zırhlı araç sınırda hareket halinde bekliyor. Kolombiya hükümeti ise tehlikeli tırmanış karşısında “sakinlik” çağrısı yaptı.

Venezuela ile Kolombiya arasındaki artan gerilim ışığında, Nicolas Maduro hükümeti, sınırda Salı günü başlatılan askeri tatbikatlarda 150 bin askeri harekete geçirdi. 28 Eylül’e kadar sürecek tatbikat için tanklar, füze yüklü zırhlı araçlar, La Fra Havaalanı’nda binlerce asker konuşlandırdı.

Kolombiya sınırındaki Tchira eyaletinde 2 bin 200 kilometrelik sınırındaki manevralar, Maduro’nun Kolombiya’yı kendilerine karşı komplo kurmakla suçlamasından hemen sonra başladı. Geçen hafta Salı günü, Maduro, Kolombiya’yı serbest bırakılan FARC gerillalarının yeniden silahlanmasını iki ülke arasında "askeri bir çatışma başlatmak" için "manevra" olarak kullanmakla suçladı. Sınır konusunda uyarı yaptı.