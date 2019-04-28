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Venezuela’da asgari ücret 3.4 dolardan 7.6 dolara çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 19:21 | Son Güncelleme

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, asgari ücreti iki katına çıkardı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, asgari ücreti iki katına çıkardı. Asgari ücret 18 bin Bolivar’dan (3.46 dolar), 40 bin Bolivar’a (7.6 dolar) çıktı.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Venezuela’daki asgari ücreti iki katına çıkaran bir kararnameye imzaladı. Resmi gazetede yayınlanan yönetmeliğe göre asgari ücret 18 bin Bolivar’dan (3.46 dolar) 40 bin Bolivar’a (7.6 dolar) yükseldi. Maduro ayrıca, 25 bin Bolivar’a (4.8 dolar) sabitleyen bir yiyecek yardımı ödemesini de yeniden başlattı. Maduro şimdiye kadar maaş artışlarını radyo ve televizyondan açıklıyordu. Ancak ilk kez zamlar kararnameyle duyuruldu.
Ancak yeni asgari ücret Özel Asgari Gelir Belge ve Analiz Merkezi’ne (CENDA) göre, aylık gıda ihtiyacının yüzde 10’una yetiyor. Bu artış ile Venezuela’da asgari ücretle çalışan bir kişi ancak 4 kilo sığır eti alabilecek. Hükümet, geçtiğimiz Ağustos ayında krize yönelik bir reform planını başlatmış paradan 5 sıfır atmıştı.

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