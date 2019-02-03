Venezuela'da bu yıl içinde parlamento seçimleri yapılacak

“Daha önce hiç Venezuela halkının görüşüne başvurulmak için halk referanduma çağrılmamıştı. Komutan Chavez'in gelişiyle, Venezuela'nın politik hayatında derin bir demokratikleşmenin başlangıcı oldu. Chavez, Venezuela'daki hayatın demokratikleşmesini sağladı, çünkü gücü halka verdi. Bu, Venezuela halkındaki birinci referandum oldu. Bu anayasa, devrimci halkın ve Chavez'in emanetidir.”

Chavez tarafından gerçekleştirilen devrime dikkati çeken Maduro, "20 yıl boyunca mücadele veren Bolivarcı halk görünmezdir. Ancak Venezuela için mücadele eden halk bugün burada.” dedi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "Ulusal Kurucu Meclis, bu yıl içinde parlamento seçimleri düzenleyecek. Ben ülkenin yasama yetkisine güveniyorum. Halkın karar vereceği özgür ve garanti edilmiş parlamento seçimlerine gideceğiz." dedi.

- “Venezuela’da diktatörlük olmadı, olmayacak”

“Bizi diktatörlükle suçlayanlar şunu bilmelidir, biz derin bir şekilde özgür ve demokrat bir halkız. Venezuela'da diktatörlük olmadı, olmayacak da." şeklinde konuşan Maduro, ülkesinde demokrasinin hakim olacağını belirtti.

20 yıldır ülkedeki sağ kesimin darbe teşebbüsünde bulunduğunu savunan Maduro, "Daha ne kadar ülkeye zarar vereceksiniz? İzlediğiniz ‘Yankee’ müdahaleciliği yolunu terk edin artık. Ülkeyi savaşa ve Yankee müdahelesine çağırmayı bırakın. Başarısız olmuş bir darbeyi desteklemeyi bırakın.” yorumunda bulundu.

- Venezuela'da yeni Kurucu Meclis için seçim yapılacak

Maduro, Ulusa Kurucu Meclis'in önemli birçok yasa tasarısı hazırladığına dikkati çekerek, "Yolsuzluk ve ihmalkarlıkla mücadele etmek için Ulusal Kurucu Meclis yeni bir yasa tasarısı hazırlıyor. Arkadaşlarımızdan, yasanın bu hafta onaylanması için daha hızlı çalışmalarını istedim." ifadesini kullandı.

Erken parlamento seçimleri düzenleneceğini açıklayan Maduro, "Ulusal çıkarlara hizmet eden farklı bir mücadelemiz daha var. Ulusal Kurucu Meclis, bu yıl içinde parlamento seçimleri düzenleyecek. Ben ülkenin yasama yetkisine güveniyorum. Halkın karar vereceği özgür ve garanti edilmiş parlamento seçimlerine gideceğiz." diye konuştu.