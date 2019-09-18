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Venezuela'da cezaevindeki muhalif milletvekili Zambrano serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 10:06 | Son Güncelleme

Venezuela'da cezaevindeki muhalif milletvekili Zambrano serbest bırakıldı

Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun yardımcılarından Edgar Zambrano serbest bırakıldı.

BBC'nin haberine göre, 30 Nisan'da Guaido tarafından organize edilen başarısız kalkışmayı desteklediği için mayısta vatana ihanet suçlamasıyla tutuklanan Zambrano salıverildi.

Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab, Caracas yönetiminin, muhaliflerin elindeki Ulusal Meclis'te (AN) bulunan bazı partiler arasında anlaşma imzalanması ve diyalog masası oluşturulmasının ardından hükümetin Yüksek Mahkemeye Zambrano'nun serbest bırakılması yönünde dilekçeyle başvuruda bulunduğunu söyledi.

Venezuelalı muhalif milletvekili Timoteo Zambrano, Twitter hesabında "Siyasi mahkumları serbest bırakma süreci başladı. Çalışma arkadaşımız Edgar Zambrano'nun özgürlüğünü kutluyoruz." paylaşımında bulundu.

Guaido ocak ayında kendisini geçici devlet başkanı ilan etmiş, 30 Nisan'da da arkasında bir grup askerle çekilen görüntülerde Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun görevden alınması çağrısında bulunmuştu.

Zambrano, Guaido'nun kalkışmasına destek verdiği iddiasıyla tutuklanan 15 milletvekili arasında yer alıyordu.

Aracı istihbarat görevlileri tarafından çevrilen Zambrano, inmeyi reddedince cezaevine otomobili içinde götürülmüştü. Muhalif milletvekilinin tutuklanması, ABD ve Avrupa Birliği (AB) tarafından eleştirilmişti.

Venezuela'da dün hükümet ile muhaliflerin elindeki Ulusal Meclisteki (AN) bazı partiler arasında anlaşma imzalanmış ve diyalog masası oluşturulmuştu.

Çoğunluğu muhaliflerin elindeki AN'de temsil edilen Venezuela İçin Çözümler, Değiştirelim ve İlerleme partileri ile Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümeti arasındaki anlaşma başkent Caracas'taki Dışişleri Bakanlığı Sarayı Casa Amarilla'da imzalanmıştı.

Taraflar arasında ayrıca sürekli müzakereler için ulusal diyalog masası oluşturulması konusunda mutabakat sağlanmıştı.

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Edgar Zambrano serbest bırakıldı Venezuela

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