Venezuela'da garnizona saldırı

CARACAS (AA) - Venezuela'da Brezilya sınırı yakınındaki bir garnizona düzenlenen saldırıda bir askerin öldüğü bildirildi.

Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "aşırılıkçı muhalif kesimler" tarafından Brezilya sınırındaki bir garnizona dün sabah saatlerinde saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Saldırıda bir askerin öldüğünü belirten Padrino Lopez, saldırganların garnizondan bir miktar silah aldığını ancak daha sonra bu silahların tamamının ele geçirildiğini kaydetti.

Padrino Lopez, "terör saldırısı"na katılanlardan bazılarının gözaltına alınıp sorgulandığını, güvenlik güçlerinin geri kalan saldırganların yakalanması için çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

İletişim, Turizm ve Kültürden Sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Rodriguez de sosyal medya hesabından, saldırıyla ilgili altı kişinin gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.

Rodriguez, saldırganların Kolombiya'daki yarı askeri kamplarda eğitim aldığını ve Brezilya hükümetiyle iş birliği içinde olduklarını savundu.