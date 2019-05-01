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Venezuela'da muhalefet sürekli sokakta kalmayı planlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 21:13 | Son Güncelleme

Kendini geçici devlet başkanı ilan eden Guaido, taraftarlarına sürekli sokakta kalmaları çağrısı yaptı

Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan muhalif Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido, taraftarlarına her gün sokakta kalmaları çağrısında bulundu.

Tarihinin en ciddi siyasi krizini yaşayan Venezuela'da dün ABD destekli başarısız bir askeri kalkışma düzenleyen Guaido, bugün 1 Mayıs gösterileri çerçevesinde başkent Caracas'ın El Marques semtinde ortaya çıktı.

Taraftarlarına 1 Mayıs'ın ardından her gün sokakta kalmaları çağrısı yapan Guaido, gösterilerin "barışçıl ve sivil" olacağını öne sürdü.

Kentteki La Carlota Askeri Üssü karşısındaki Altamira Köprüsü üzerindeki başarısız askeri kalkışmaya da işaret eden Guaido, yaptıklarının darbe girişimi olmadığını, "darbenin ancak kendisinin tutuklanması halinde mümkün olabileceğini" iddia etti.

- La Carlota yeniden çatışma alanı

Sabah saatlerinde etrafında herhangi bir hareketlilik yaşanmayan La Carlota Askeri Üssü ise kuzeydeki Chacao kentinde toplanan muhalif göstericilerin yeniden bölgeye ilerlemeye çalışması ile çatışmalara sahne olmaya başladı.

Guaido'nun çağrısı ile bu askeri bölgeye girmeye çalışan muhalif göstericilere üs içindeki güvenlik güçlerinin gazlı ve plastik mermili müdahalesi sürüyor.

Özellikle üs etrafındaki göstericilerin düne göre daha az sayıda olduğu gözleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Venezuela'daki siyasi kriz

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