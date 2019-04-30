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Venezuela'daki darbe girişimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 18:39 | Son Güncelleme

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador: - "Tüm dünya ülkelerinde diyalog olmasını, insan haklarına saygı duyulmasını ve şiddete başvurulmamasını istiyoruz"

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Venezuela'daki darbe girişimiyle ilgili olarak "barışçıl çözüm" çağrısından bulundu.

Obrador, Venezuela'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'nun darbe girişimi kapsamında halkı sokağa çağırmasının ardından açıklamada bulundu.

Venezuela konusundaki duruşlarının herkesçe bilindiğini belirten Obrador, "Tüm dünya ülkelerinde diyalog olmasını, insan haklarına saygı duyulmasını ve şiddete başvurulmamasını istiyoruz. Çünkü diğerlerinin haklarına saygı duyulması barışın bir gereğidir." dedi.

Meksika çoğu Latin Amerika ülkesinden farklı olarak, Venezuela konusunda iki taraf arasında diyalog çağrısı yapmasıyla biliniyor.

- Darbe girişimi

Venezuela'da 23 Ocak'ta kendini devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido, sabah sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yayımladığı 3 dakikalık bir videoyla halka ve askerlere sokağa çıkma çağrısı yapmıştı.

Guaido, Caracas'taki La Carlota Hava Üssü yakınında etrafında bir grup askerle çektiği videoyu Twitter hesabından yayımlamıştı.

Başkent Caracas'ta bazı askeri birliklerin yolları kestiği, bazı yollarda da askeri araçların görüldüğü belirtilmişti.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez ise darbe girişimine karşı koyacaklarını belirterek, "Biz silahlı kuvvetler olarak anayasal düzeni savunmaya yemin ettik. Hain darbe girişimi karşısında teyakkuzdayız. Askeri birliklerde olağan dışı bir durum söz konusu değil, herkes komutanların emrindedir." açıklamasını yapmıştı.

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"Venezuela'da darbe teşebbüsü" barış Diyalog Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador

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