HABER

Venezuela'daki üçüncü elektrik kesintisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 19:41 | Son Güncelleme

Başkent Caracas ve ülkenin önemli bölümünde elektrik yeniden sağlandı

Venezuela'da dün yaşanan son kesintinin ardından başkent Caracas ve ülkenin önemli bölümünde elektrik yeniden sağlandı.

Bu ay içinde 3 büyük elektrik kesintisi ile önemli bölümü karanlığa gömülen Venezuela'da, dün yerel saatle 19.00 sularında başlayan son kesinti de ülkenin büyük bölümünde giderildi.

Başkent Caracas'ın büyük bölümü sabah saatlerinde elektriğe kavuşurken, kesintiden etkilenen eyaletlerin önemli kesiminde de yeniden elektrik sağlandı.

Ülkedeki muhalif internet haber sitesi El Nacional ise elektriklerin 15 eyalette, halen bölgesel olarak verildiğini öne sürdü.

Venezuela'da 7 Mart'ta başlayan ve bir hafta süren elektrik kesintisinin ardından 25 Mart'ta yeni bir kesinti yaşanmış ve ülkenin büyük bölümü karanlığa gömülmüştü.

Hükümet, kesintilerin siber ve fiziki sabotajlardan kaynaklandığını açıklamış, muhalefet ise hükümetin yeterli altyapı çalışması yürütmemesinden ötürü elektrik sisteminin çöktüğünü savunmuştu.

PARTNEREvsiz kalan ünlü yıldız yarı çıplak kamp yaparken yakalandı!Evsiz kalan ünlü yıldız yarı çıplak kamp yaparken yakalandı!
Oy kullanmaya giderken kaza yaptılarOy kullanmaya giderken kaza yaptılar
İstanbul’a en çok gelen turist sıralaması değiştiİstanbul’a en çok gelen turist sıralaması değişti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Venezuela Venezuela'daki elektrik kesintisi

En Çok Okunan Haberler

Sokak ortasında başörtülü kadınlara saldırı!

Sokak ortasında başörtülü kadınlara saldırı!

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kuvvetli olacak

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kuvvetli olacak

Uçaktaki yolcu o anları anlattı! Erkan Petekkaya’yı savunan Mustafa Uslu'ya şok cevap

Uçaktaki yolcu o anları anlattı! Erkan Petekkaya’yı savunan Mustafa Uslu'ya şok cevap

Gelin kaynana kavgası! Beren Saat ve kaynanası markette birbirine girdi

Gelin kaynana kavgası! Beren Saat ve kaynanası markette birbirine girdi

Meral Akşener seçim uyarısını yineledi: 1 Nisan'dan itibaren...

Meral Akşener seçim uyarısını yineledi: 1 Nisan'dan itibaren...

Saadet Partisi'nin adayının mitingine 1 kişi katıldı!

Saadet Partisi'nin adayının mitingine 1 kişi katıldı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

AK Partili genci rencide etmek istedi!

AK Partili genci rencide etmek istedi!

Komiser yardımcısı nişanlısını vurup intihar etti

Komiser yardımcısı nişanlısını vurup intihar etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul’a en çok gelen turist sıralaması değişti

İstanbul’a en çok gelen turist sıralaması değişti

Tuzla'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Sultangazi'de yangın paniği: Mahsur kalanları mahalle sakinleri kurtardı

Büyük yangın paniği! Yardıma mahalleli koştu

Malatya'da kanalizasyon çalışmasında göçük

Bir anda göçük altında kaldı! Korkutan olay

Diyarbakır'da kan davalı iki grup arasında silahlı kavga: 5 yaralı

Kan davalı iki grup arasında silahlı kavga: 5 yaralı

Fenerbahçe'nin adını kullanarak dolandırıcılık iddiası

Fenerbahçe'nin adını kullanarak dolandırıcılık iddiası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.