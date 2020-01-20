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  4. Venezuelalı muhalif lider Guaido, Davos Zirvesi'ne katılacak

Venezuelalı muhalif lider Guaido, Davos Zirvesi'ne katılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 20:51 | Son Güncelleme

Venezuelalı muhalif lider Guaido, Davos Zirvesi'ne katılacak

Venezuela'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido, Davos Zirvesi'ne katılacak.

Venezuela'da Guaido'ya yakın isimlerden muhalif milletvekili Stalin Gonzales, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, Guaido'nun, Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenecek bu yılki zirvesine katılacağını belirtti.

Gonzales, muhalif lider Guaido'nun zirvedeki programı hakkında detay paylaşmadı.

Bu yıl 50'ncisi düzenlenen ve "Uyumlu ve sürdürülebilir bir dünyanın tarafları" başlığıyla 21-24 Ocak'ta gerçekleştirilecek Davos Zirvesi'ne 117 ülkeden 3 bin iş insanı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katılacak.

- Brüksel ziyareti

Bu arada, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Guaido'nun Brüksel'i ziyaret edeceğini ve kendisiyle görüşeceğini söylemişti.

Guaido, ülkeden çıkış yasağı olmasına rağmen, Amerika Kıtası Terörizmle Mücadele 3. Bakanlar Konferansı'na katılmak üzere 19 Ocak'ta da Kolombiya'ya gitmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Davos Juan Guiado Venezuela

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