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Çok sert tehdit: Ülkeyi terk edin yoksa gazınızı, elektriğinizi keserim

DÜNYA HABERLERİ  | 24.01.2019 16:00 | Son Güncelleme

Venezüella Ulusal Kurucu Meclis Başkanı Diosdado Cabello, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ülkeyi terk etmeleri için 72 saat verdiği ABD diplomatların bunu yerine getirmemeleri halinde elektriksiz ve gazsız kalabileceklerini söyledi.

Çok sert tehdit: Ülkeyi terk edin yoksa gazınızı, elektriğinizi keserim

Cabello, "Onlar (ABD'li diplomatlar), gitmeyeceklerini, zira Maduro'yu tanımadıklarını söylüyor. Peki ya ansızın elektrikleri, gazları kesilirse ne olacak? Bu ülkede bulunan bu gibi sorunlarla yaşamak…" ifadelerini kullandı.

'DİPLOMATİK İLİŞKİ YOKSA AYRICALIK DA YOK'

Cabello, "Diplomatik ilişki yoksa, hiçbir ayrıcalık da olmayacak" diye vurguladı.

Ulusal Meclis Başkanı ve muhalefet lideri Juan Guaido, Nicolas Maduro hükümetinin gayrı meşru olduğunu savunarak, kendini geçici başkan ilan etmişti.

Venezüella Devlet Başkanı Maduro, Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun ABD tarafından geçici başkan olarak tanınması üzerine Washington'la tüm diplomatik ilişkileri kestiklerini söylemişti.

Devlet Başkanı Maduro destekçileri ise, ülkenin birçok noktasında ABD ve diğer devletlerden gelen açıklamalara ve muhalefetin girişimine karşı sokaklara çıkmıştı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'yi Venezüella'ya askeri müdahalede bulunmama konusunda uyarmış ve Venezüella'yı desteklemeye devam edeceklerini söylemişti.

Şimdiye dek ABD, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala, Guaido'yu Venezüella devlet başkanı olarak tanıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Venezüella ABD diplomat cabello tehdit

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
maduro nun koltuğu elinden alınıyor bu adam ne yaptıysa venezuvella için yaptı.
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