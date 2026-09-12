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Venüs Retrosu yıkıp geçmeye geliyor! Bunları sakın yapmayın

Retro deyince herkesin tüyleri ürperiyor ve bu sefer başımıza ne gelecek acaba düşünüyor olabilir. Biz sizin için o sorunun cevabını bulduk, 3 Ekim’de başlayacak Venüs retrosu aşk hayatından maddi konulara kadar birçok alanda geçmişi yeniden gündeme taşıyabilir. Eski ilişkiler, yarım kalan meseleler ve ertelenen kararlar tekrar karşınıza çıkabilir. Özellikle bazı yükselen burçların bu süreçte daha temkinli olması gerekiyor.

Venüs Retrosu yıkıp geçmeye geliyor! Bunları sakın yapmayın
Çiğdem Berfin Sevinç

Astrolojik yorumlara göre Venüs retrosu 3 Ekim’de başlayacak ve 14 Kasım’a kadar devam edecek. Retro önce Akrep’te, ardından Terazi’de etkili olacak. Bu süreçte aşk, ilişkiler, para ve sosyal çevreyle ilgili konular yeniden değerlendirilebilir.

Venüs Retrosu yıkıp geçmeye geliyor! Bunları sakın yapmayın 1

ESKİ AŞKLAR YENİDEN KAPIYI ÇALABİLİR

Venüs retrosunun en dikkat çeken etkilerinden biri geçmiş ilişkiler olabilir. Daha önce kapanmış sanılan bazı konular tekrar gündeme gelebilir. Eski sevgililerden haber alınması ya da geçmişte yaşanan sorunların yeniden konuşulması mümkün.

Ancak bu dönemde eski ilişkilere dönmek veya yeni bir ilişkiye hızlıca başlamak konusunda temkinli olunması gerektiği belirtiliyor. Özellikle kıskançlık, güvensizlik ve şüphe gibi konular ilişkilerde daha fazla hissedilebilir.

Venüs Retrosu yıkıp geçmeye geliyor! Bunları sakın yapmayın 2

GÜZELLİK VE ESTETİK KARARLARINDA ACELE ETMEYİN

Venüs yalnızca aşkı değil, güzellik ve görünümü de temsil ediyor. Bu nedenle retro döneminde dış görünüşle ilgili büyük değişiklikler konusunda dikkatli olunması öneriliyor.

Estetik operasyonlar, dolgu, botoks, saç değişiklikleri veya uzun süredir düşünülmeyen büyük imaj değişiklikleri için retro sonrasını beklemek daha uygun görülebilir.

Venüs Retrosu yıkıp geçmeye geliyor! Bunları sakın yapmayın 3

YÜKSELEN BURÇLARA GÖRE VENÜS RETROSU

Yükselen Akrep: İlişkiler ve dış görünüş ön plana çıkıyor. Eski aşklar, kıskançlık ve güven sorunları gündeme gelebilir. 25 Ekim’den sonra bilinçaltında kalan meselelerle yüzleşme başlayabilir.

Yükselen Yay: Geçmişten gelen duygular ve eski aşklar yeniden gündeme gelebilir. 25 Ekim sonrasında arkadaş çevresinde bazı ilişkiler testten geçebilir. İş ve gelir konusunda da beklemeler yaşanabilir.

Yükselen Oğlak: Arkadaşlıklar ve sosyal çevrede güven konusu önem kazanıyor. Eski iş bağlantıları yeniden ortaya çıkabilir ancak iş değişikliği ve önemli kariyer kararlarında acele edilmemesi öneriliyor.

Yükselen Kova: Kariyer alanında eski konular yeniden açılabilir. İş yerinde yöneticilerle ilişkilerde dikkatli olmak gerekebilir. 25 Ekim’den sonra eğitim, yurtdışı, hukuk ve seyahat konuları daha fazla gündeme gelebilir.

Yükselen Balık: Yurtdışı, eğitim, hukuk ve medya bağlantılı konularda gecikmeler yaşanabilir. 25 Ekim’den sonra ortak para, borçlar ve maddi paylaşımlar ön plana çıkıyor. Finansal kararlar konusunda daha dikkatli hareket edilmesi gerekiyor.

Astrolojik yorumlara göre bu retro, hızla karar vermekten çok geçmişten gelen konuları gözden geçirmek için değerlendirilebilir. Özellikle aşk, para ve kariyer alanında önemli adımlar atmadan önce sürecin tamamlanmasını beklemek daha sağlıklı olabilir.

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