Büyükannenin paslanmaz çelik parlatma sırrı: Tek malzeme yetiyor

Paslanmaz çelik mutfak eşyaları ve beyaz eşyalar şık görünümleriyle mutfakların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Bu yüzeylerde oluşan parmak izleri, lekeler ve temizlik sonrası kalan izler, istenen parlak görünümü kısa sürede bozabiliyor.

Çelik yüzeylerini uzun süre boyunca farklı temizlik ürünleriyle temizlemeyi deneyen bir kadın, aradığı çözümü büyükannesinin tavsiyesiyle buldu. Büyükannesinin önerisi ise oldukça basitti: Zeytinyağı kullanmak.

Kadın, paslanmaz çelik cihazlarını her hafta dikkatlice sirke spreyiyle temizlediğini, ardından mikrofiber bez kullanarak yüzeyde kalan izleri gidermeye çalıştığını anlattı. Ancak tüm çabalarına rağmen çelik yüzeylerde çizgi ve kalıntılar oluşmaya devam etti.

Büyükannesi ona başka bir yöntem önerdi: "Sadece zeytinyağı kullan."

PASLANMAZ ÇELİK ZEYTİNYAĞIYLA NASIL TEMİZLENİR?

Öncelikle paslanmaz çelik yüzey normal şekilde temizleniyor. Ardından mikrofiber bezin üzerine birkaç damla zeytinyağı dökülüyor.

Bez, çeliğin damar yönünde yüzeyin üzerinden geçiriliyor. Bu işlem sırasında fazla bastırmaya veya uzun süre ovalamaya gerek olmadığı belirtiliyor.

Zeytinyağının, yüzeyde kalan çizgi, parmak izi ve su lekelerinin görünümünü azaltarak çeliğin daha parlak görünmesine yardımcı olduğu aktarılıyor.

YÜZEYDE İNCE BİR TABAKA BIRAKIYOR

Bitkisel yağın çelik yüzey üzerinde ince bir tabaka oluşturduğu ve bunun yüzeyin yeniden lekelenmesini bir ölçüde azaltmaya yardımcı olabileceği belirtiliyor. İşlemin ardından paslanmaz çelik yüzey daha parlak ve temiz bir görünüme kavuşuyor.

Yöntemin bir diğer avantajı ise ekstra bir temizlik ürünü satın almayı gerektirmemesi. Evde mutfakta bulunan birkaç damla zeytinyağı ve bir mikrofiber bezle uygulanabilen bu yöntem, özellikle temizlik sonrası oluşan izlerden şikâyet edenler için pratik bir alternatif olarak öne çıkıyor.