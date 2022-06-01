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Verdiği zararı bilseniz bir daha asla yapmazsınız! Çiğ tavuktaki ölüm tehlikesi

01.06.2022 07:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başta ülkemizde olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki mutfaklarda meyve ve sebzelerin bol suda yıkanması rutini etlerde de uygulanıyor. Meyve ve sebzelerin aksine etlerin yıkanmaması gerekiyor. Özellikle tavuk, yıkandığı zaman saatli bombaya dönüşebilir. Çiğ tavuk yıkandığı zaman zehirlenme riski artıyor.

Verdiği zararı bilseniz bir daha asla yapmazsınız! Çiğ tavuktaki ölüm tehlikesi

Hijyen kaygısıyla mutfağa giren her ürün her besin yıkanıyor. Sebze ve meyvelerin özellikle tarım ilaçlarından arınması için bol suda hatta karbonatlı suda yıkanması gerekiyor. Ancak aynı durum etler için geçerli değil. Özellikle çiğ tavuk yıkandığı zaman saatli bombaya dönüyor.

İngiltere Gıda Standartları Kurumu (FSA), tavuğu pişirmeden önce yıkamanın kampilobakter adlı bakterilerin ellere, mutfak tezgahına, kaplara ve giysilere bulaşma riskini artırdığı uyarısında bulundu.

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Musluk altında yıkanan tavuktan etrafa sıçrayan su damlacıklarıyla bakteri yayılması yaygın bir durum. Ancak pek çok kişi aynı hatayı yapmaya devam ediyor. FSA'ya göre, İngiltere'de insanların yüzde 44'ü tavuğu pişirmeden önce yıkıyor.

GIDA ZEHİRLENMESİ YAŞAYABİLİRSİNİZ

Kampilobakter enteriti (ince bağırsak iltihabı) gıda zehirlenmesinin en yaygın nedenlerinden biri. Özellikle de seyahat sırasında ortaya çıktığından gezgin ishali ya da yolcu ishali olarak da biliniyor. Enfeksiyon genellikle çiğ kümes hayvanları, sebzeler veya pastörize edilmemiş süt tüketiminden kaynaklanıyor.

GIDA ZEHİRLENMESİ BELİRTİLERİ

Bu bakteri, enfekte yiyecek ve içeceklerle bulaşıyor ve ishal, karın ağrısı, ateş, bulantı ve kusmaya neden olabiliyor. Çoğu durumda hastalık sadece birkaç gün sürer, ancak uzun vadeli sağlık sorunlarına yol açma riski de var.

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Huzursuz bağırsak sendromu (İBS) ve periferik sinir sistemine saldıran Guillain-Barre sendromu (GBS) bu bakteri ile enfeksiyondan kaynaklanabiliyor. GBS, vücudun bağışıklık sisteminin beyin ve omuriliğin dışındaki sinir sisteminin bir kısmına saldırdığı nadir bir nörolojik bozukluk. Nadir durumlarda bu bakteri ölüme de neden olabiliyor. En fazla risk altında olanlar ise çocuklar ve yaşlılar.

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ZEHİRLENME DURUMUNDA NE YAPILMALI?

BBC Türkçe'deki habere göre bu bakteri ile enfeksiyonun yol açtığı ishal nedeniyle sıvı ve tuz kaybı oldukça önemli. Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki önerilere göre ishal düzelene kadar yağsız ve posasız gıdalarla ishal diyeti uygulanmalı ve hastanın ağızdan bol sıvı alması sağlanmalı. İshal kesici ilaçlar ise kullanılmamalı.

Tedavi sürecinde bol su içmek, gün boyunca küçük porsiyonlar tüketmek, azalan potasyum ve tuz oranını dengeleyecek bir diyet tavsiye ediliyor. Ancak her vaka farklılık gösterebildiğinden, bu nedenle doktora danışmak gerekiyor.


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