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Vereceğimiz taktikler sayesinde mutfağınızdaki beyaz eşyalar pırıl pırıl olacak!

05.02.2022 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ocak, buzdolabı ve fırın gibi mutfakların demirbaşı olan ürünler, inox adı verilen paslanmayan malzemelerden üretildiklerinde parlak bir yüzeye sahip oluyorlar. Ancak yanlış temizlik yöntemleri uygulandığı takdirde zamanla bu yüzeyler leke ve çiziklerle dolabiliyor. Bu yazımızda vereceğimiz taktiklerle mutfak eşyalarınızın parlaklığına parlaklık katabilirsiniz!

Vereceğimiz taktikler sayesinde mutfağınızdaki beyaz eşyalar pırıl pırıl olacak!

Mutfağınızdaki parlak yüzeylerin temizliği konusunda endişe etmenize gerek yok. Ağır kimyasallar kullanarak inox yapısını bozmadığınız sürece bu yüzeylerin temizliği sandığınızdan da kolay! Mutfağınızın göz kamaştırıcı bir şekilde parlaması ve eşyalarınızın uzun ömürlü olması için yazımızı okumaya devam edin. İşte mutfaktaki parlak yüzeylerin temizliğine dair ipuçları...

OCAK NASIL TEMİZLENİR?

Gün içinde birçok kez kullanılan, kısa süre içinde yağ ve yemek artıklarına bulanan ocakların temizliği için yapmanız gerekenler çok basit.

  • Ocağın temizliğine başlamadan önce ızgarayı ve ocak gözlerini çıkartın.

  • Üzerinde biriken kir ve yemek artıklarını bezle silin.

  • Temizleme esnasında aşınma ya da çizilmeye sebep olmamak için su ve Arap sabunu karışımı hazırlayın, bu karışımı ocağın her noktasına sıkın.

  • Mikrofiber bez gibi yumuşak dokuya sahip bezlerle ocağın tüm yüzeyini iyice silin. Ardından bezi durulayıp ocağı tekrar silin.

  • Ocağın üzerinden çıkarttığınız parçaları hazırladığınız suyun içinde bir süre beklettikten sonra durulayın.

  • Zorlu ve inatçı lekeler için inox yüzeyleri temizlemeye uygun krem temizleyicilerden yardım alabilirsiniz.

BUZDOLABI NASIL TEMİZLENİR?

Gıdalarınızı sakladığınız bir alanın daima temiz olması sağlığınız açısından çok önemli. Buzdolabı temizliğinde yapılması gerekenler karşınızda!

  • Öncelikle buzdolabının içini boşaltın. Sıcak suyun içine 1 yemek kaşığı karbonat ve birkaç damla beyaz sirke ekleyin, ardından karıştırın.

  • Yumuşak bir bezi suya batırıp buzdolabının içini ve dışını güzelce silin.

  • Silme işlemini daha pratik hale getirmek için kapaktaki rafları çıkarıp ayrı bir yerde temizleyebilirsiniz.

FIRIN VE MİKRODALGA NASIL TEMİZLENİR?

Ocak kadar olmasa da yine sıklıkla kullanılan fırın ve mikrodalganın temizliğini de aksatmamalısınız.

  • Fırın veya mikrodalganın içine koymaya uygun bir kabı suyla doldurun. İçine bir miktar beyaz sirke ekleyip kabı cihazın içine yerleştirin.

  • Fırını 10 dakika, mikrodalgayı ise 1 dakika boyunca çalıştırın. Yükselen ısı ile buharlaşan sirke, kirlerin daha kolay çözülmesine olanak tanıyacak.

  • Cihazın içi soğuduktan sonra yumuşak bir bez yardımıyla tüm yüzeyleri iyice silin. Ardından temiz bir bezle durulayın.


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