HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. diger
  4. Vergi kanunlarına ilişkin düzenleme içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülüyor

Vergi kanunlarına ilişkin düzenleme içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülüyor

05.10.2021 18:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk: - "Teklifle 850 bin civarında esnafın vergi muafiyetine alınması çok önemli bir gelişme. Bunların çoğu dar gelirli esnafımız" - MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı: - "Teklifi, 3,1 milyon mükellefi kapsayan çok önemli bir düzenleme olarak görüyoruz"

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'yle, yaklaşık 850 bin esnafın vergi muafiyetine alınmasının çok önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda devam ediliyor.

Teklifin tümü üzerinde söz alan CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, bazı eleştirileri olsa da genel olarak teklifi desteklediklerini vurguladı.

Kuşoğlu, reforma muhtaç bir vergi mevzuatının olduğunu ifade ederek, bu teklifin, bazı pratik düzenlemeleri hayata geçirdiğini belirtti.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, teklifte vergi adaletinin sağlanmadığını, palyatif tedbirlerin alındığını savunarak, çok kazanandan çok, az kazanandan da az vergi alınması gerektiğini söyledi.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, teklifin daha önce TBMM gündemine gelmesi gerektiğini, vergiyle ilgili ciddi yapısal sorunların olduğunu ancak bu teklifin reform niteliği taşıyan bir düzenleme içermediğini öne sürdü.

Yurt dışına ciddi bir sermaye kaçışının olduğunu iddia eden Usta, bunların denetlenmesi veya vergilendirilmesi önerisinde bulundu.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, teklifin 7 ayrı kanunda değişiklik öngördüğüne, genel olarak mükellefler lehine ve ihtilafları gidermeye yönelik düzenlemeler yapıldığına işaret etti.

Teklifi desteklediklerini vurgulayan Kalaycı, "Teklifte, önemli düzenlemeler yer alıyor. Küçük esnafın vergiden muaf tutulmasını kapsıyor. Teklif, berber, dolmuşçu, marangoz, lastikçi gibi küçük esnafımızı kapsıyor. Tarımsal desteklemelerle çiftçiye de 600 milyon ilave destek veriliyor. Teklifi, 3,1 milyon mükellefi kapsayan çok önemli bir düzenleme olarak görüyoruz." diye konuştu.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, teklifin, "torba kanun" olmadığını, bütünlük içinde farklı kanunlarda değişiklik öngördüğünü dile getirdi.

Teklifin içeriğine ilişkin bilgiler paylaşan Öztürk, "Teklifle 850 bin civarında esnafın vergi muafiyetine alınması çok önemli bir gelişme. Bunların çoğu da dar gelirli esnafımız. Türkiye dijital vergi dairesi kuruluyor. İlanen tebligatın internet sitesinde de yapılmasına imkan veriliyor. Elektronik defterlerde tasdik konusuna açıklık getiriliyor. Buna benzer yeni düzenlemeler getiriliyor." ifadelerini kullandı.

Tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından teklifin maddelerinin görüşmelerine geçildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERBülent Ersoy cephesinden açıklama! Suçlamaları reddettiBülent Ersoy cephesinden açıklama! Suçlamaları reddetti
PARTNERAşıklar sobelendi!Aşıklar sobelendi!

En Çok Okunan Haberler

Ünlü fenomen ifşa etti! "Göğüslerini Tiktok'ta açıp..."

Ünlü fenomen ifşa etti! "Göğüslerini Tiktok'ta açıp..."

Mustafa Keser Bülent Ersoy'u bombaladı! "Seni 'Diva' değil 'Divan' yaparlar"

Mustafa Keser Bülent Ersoy'u bombaladı! "Seni 'Diva' değil 'Divan' yaparlar"

3'üncü doz aşı ne zaman? Sağlık Bakanlığından flaş karar

3'üncü doz aşı ne zaman? Sağlık Bakanlığından flaş karar

Meral Akşener'den İsmail Kahraman'a sert yanıt!

Meral Akşener'den İsmail Kahraman'a sert yanıt!

Sigaraya bir zam daha! İşte yeni fiyatlar

Sigaraya bir zam daha! İşte yeni fiyatlar

Polisin polisle imtihanı! Meslektaşlarını çileden çıkardı

Polisin polisle imtihanı! Meslektaşlarını çileden çıkardı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

18 yaşındaki Aleyna bu notu bırakıp intihar etti! Şoke eden iddia

18 yaşındaki Aleyna bu notu bırakıp intihar etti! Şoke eden iddia

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Cacık yiyip ağız suyuyla gargara yaptı, ehliyeti kaptırdı

Cacık yiyip ağız suyuyla gargara yaptı, ehliyeti kaptırdı

Şantaj iddiası! Genç kız not bırakıp intihar etti

Şantaj iddiası! Genç kız not bırakıp intihar etti

Koronavirüs rehberi güncellendi! Karantina süreleri kısaldı

Koronavirüs rehberi güncellendi! Karantina süreleri kısaldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.