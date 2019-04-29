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VERİMDER Anadolu Buluşmaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 13:05 | Son Güncelleme

Verimder İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin: - "Enerji verimliliği ve tasarruf deyince akla gelen yöntem, binaların dış cephelerine yalıtım uygulanmasıdır. Burada uygulamadan ziyade sistemden bahsetmeliyiz. Tekniğe uygun bir ısı yalıtım uygulamasıyla yaklaşık yüzde 50 enerji tasarrufu sağlanabilir"

GAZİANTEP (AA) - Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği (VERİMDER) Türkiye'de enerji tasarrufu ve ısı yalıtımı seferberliği konusunda kamuoyunu bilgilendirmek ve farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleştirdiği Anadolu Buluşmaları'nın 9'uncusunu Gaziantep'te gerçekleştirdi.

VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin, bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, ısı yalıtımında kullanılacak malzemelerin, enerji verimliliğinin yapı taşlarından biri olduğunu söyledi.

Üretilen enerjinin büyük kısmının binaları ısıtmak ve soğutmak için kullanıldığını belirten Alkin, "Ancak kullanılan bu enerjinin yüzde 80'i boşa gidiyor. Dernek olarak yaptırdığımız analizlerde gördük ki binalarda yapılan ısı yalıtım uygulamaları ile ısıtma ya da soğutma için harcanan tutarlarda yarı yarıya düşüş yaşanıyor." dedi.

Alkin, dünyada enerji kaynaklarının giderek azaldığına dikkati çekerek, gelişmiş ülkelerin fosil yakıt tüketimini bırakarak enerji verimliliği alanında eylem planı yaptığını dile getirdi.

Enerjinin verimli kullanılmasının yanı sıra ısı yalıtım malzemelerinin seçimine de dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Alkin, "Enerji verimliliği ve tasarruf deyince akla gelen yöntem, binaların dış cephelerine yalıtım uygulanmasıdır. Burada uygulamadan ziyade sistemden bahsetmeliyiz. Tekniğe uygun bir ısı yalıtım uygulamasıyla yaklaşık yüzde 50 enerji tasarrufu sağlanabilir. Binaların görünümü güzelleşirken, yapının korunması da katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

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