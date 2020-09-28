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Versace de tabu yıkar! Modelleri 'şişman' bulmuştu şimdi ise...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Geçtiğimiz yıllarda defileleri için tercih ettiği aşırı zayıf modelleri ile eleştiri oklarının hedefi olan İtalyan tasarımcı Donatella Versace, bu kez şaşırttı.

Versace de tabu yıkar! Modelleri 'şişman' bulmuştu şimdi ise...

Versace İlkbahar-Yaz 2021 Koleksiyonunu tanıtmak için zayıf model algısını kırdı ve podyumda 'gerçekçi' kadın bedenine sahip modellere de yer verdi.

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Bu neden haber değeri taşıyor? Şöyle ki; Donatella Versace, 2011 yılında H&M katalog çekiminde kullanılacak modelleri şişman bulduğunu ve ‘markasına uymadığını’ söyleyerek beğenmemiş, bunun üzerine çekimlerin cansız mankenlerle yapılmasını istemişti.

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2017 yılında ise aşırı zayıf olma tutkusuyla anoreksiya ve blumia gibi hastalıklar artış gösterince birçok tasarımcı defileye sıfır beden model çıkarmama kararı almıştı. Buna rağmen Versace, Londra Moda Haftası kapsamında düzenlediği defilede aşırı zayıf modelleri tercih etmesiyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

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Donatella Versace 2008'de Time'a verdiği demeçte, "Büyük beden giyen kadınlar kendilerini beden olarak düşünmemelidir" dedi. "Kendilerini hayatta zengin hedefleri olan kadınlar olarak görmeliler. Boyut gerçekten hiçbir şey ifade etmiyor. "Gururla istedikleri boyutta olabilirler ve istedikleri gibi giyinebilirler' demişti ancak son defileye kadar büyük beden modellere daha önce yer verilmemişti. Bu sezonun kadrosu, Donatella'nın eski görüşlerini doğruluyor ve en büyük değişikliği ortaya koyuyor.

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