Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz canlı yayında karşı karşıya geldi, birbirlerini suçladı

Hakkında kara para aklama soruşturması yürütülen Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon euro istediği iddia edilen ve dün istifa ettiği açıklanan eski HaberTürk Tv ana haber sunucusu Veyis Ateş, hakkındaki iddialarla ilgili olarak Halk TV'de İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtladı. Ateş, Sezgin Baran Korkmaz adına aracılık yapmak için "bir lobi, klik adına 10 milyon euro istediği" iddialarını yalanladı. Canlı yayına bağlanan Korkmaz ise bu iddiasını yineledi. Veyis Ateş, Korkmaz'ın "Bazı klik ve lobilerin sorun çıkardığını, kendisinin aracı olacağını ve bunun için 10 milyon euro istediğini ifade etti" iddiasıyla ilgili olarak "Ben bir lobi, klik adına 10 milyon euro istemedim" diye cevap verdi. Sedat Peker'in 6 Haziran'da yayımladığı videoda dile getirdiği iddialardan biri, Veyis Ateş'in yurt dışında bulunan Sezgin Baran Korkmaz için Ankara'da arabuluculuk yaptığıydı. Bu iddialarla ilgili olarak Habertürk yazarları Fatih Altaylı ve Sevilay Yılman, Sezgin Baran Korkmaz'ın kendileriyle ayrı ayrı temas kurarak, Peker'in iddialarını teyit ettiğini ve Ateş'in Korkmaz lehine durumu çevirmek için Veyis Ateş, Korkmaz'In kendisini aradığını ve "Sayın bakan beni yanlış anlıyor, lütfen bu mesajımı iletir misin?" dediğini, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ilettiğinde ise bakanın kendisine "Keşke (telefonu) açmasaydın" dediğini ifade etti.

Ateş, "Devletin İçişleri Bakanı diyor ki gelecek yargıya teslim olacak. Ben kimim ki hangi yargı kliğini, hangi lobiyi bulabilirim ki bu işi 10 milyon euro'ya çözdürebilirim. Devletin bakanı gelecek yargıya teslim olacak diyor" ifadesini kullandı. Veyis Ateş, Sezgin Baran Korkmaz ile Temmuz 2020'de, Bodrum'da bir arkadaşının teknesinde tatil yaptığı dönemde tanıştığını söyledi. Paramount Otel'e Cihan Ekşioğlu'nun davetlisi olarak gittiğini, iki gün kaldığını ve para ödemediğini belirten Ateş, Eylül-Ekim gibi Sezgin Baran Korkmaz ile tekrar karşılaştığını söyledi. "(Sezgin Baran Korkmaz) Kasım-Aralık olabilir, yurt dışına çıktıktan iki hafta sonra bir ortak tanıdığımız dedi yurt dışında, seni aramak istiyor dedi. 'Ben çok mağdur edildim' dedi. Ben aramadım, o aradı beni. 'Senden ricam, sayın bakan beni yanlış anlıyor, ben şöyle mağdur edildim, lütfen bu mesajımı iletir misin?' Ben 'yarın-bugün gidebilirim, gittiğimde iletirim' dedim. İki üç hafta sonra gittiğimde Sayın bakan Sezgin Baran Korkmaz diye biri var, beni aradı dedim. 'Keşke açmasaydın' dedi. Dedim böyle böyle şeyler var, 'kesinlikle doğru değil' dedi."