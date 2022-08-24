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Vicdan azabına 5 yıl dayanabildi, korkunç itiraf böyle geldi! Tarlada tüyler ürperten kazı

24.08.2022 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de meydana gelen korkunç olayda vicdan azabına 5 yıl dayanabilen bir kişi arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti. Boş tarlada iş makinesiyle kazılan çukurdan çıkarılan çürümüş ceset parçaları kimlik tespitinin yapılabilmesi amacıyla adli tıp morguna kaldırıldı. Açılan çukurun 2 metre derinliğinde ve yaklaşık 30 metre uzunluğunda olduğu belirtildi.

Olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; polise giderek itirafta bulunan bir kişi, arkadaşının 5 yıl önce bir cinayet işlediğini ve öldürülen kişiyi arkadaşıyla birlikte boş bir tarlaya götürerek gömdüklerini iddia etti. Arkadaşının öldürdüğü kişiyi gömmesine yardım eden ve duyduğu vicdan azabına 5 yıl dayanabilen şüphelinin yer göstermesi üzerine, Pınarkent Mahallesi Kocadere mevkiindeki boş tarlada iş makinesi ile kazı çalışması başlatıldı.

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TANINMAYACAK HALDE

Gün boyu devam eden çalışmalar sonucu tarlada açılan 2 metre derinliğinde ve yaklaşık 30 metre uzunluğundaki çukurda çürümüş bir ceset bulundu. Bir erkeğe ait olduğu düşünülen ceset parçaları, çukurdan titiz bir çalışma ile çıkarıldı. Tanınamayacak halde olan ve delil torbalarına yerleştirilen ceset parçaları, olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından kimlik tespitinin yapılabilmesi amacıyla adli tıp morguna kaldırıldı.

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Cesedin kime ait olduğunun tespiti için gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ve kayıp müracaatları üzerinden çalışma başlatıldı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Denizli
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