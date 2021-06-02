Vicdan azabına dayanamayıp korkunç cinayeti itiraf etmişti! Mahkeme karar verdi

Ankara'nın Elmadağ ilçesine bağlı Taburlar köyünde, 2013 yılında hayvanlarını otlatan çoban, toprağa gömülü kadın cesedi buldu. 8 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü saptanan kadının cenazesi, kimliği belirlenemeyince kimsesizler mezarlığına gömüldü.

CİNAYETTEN 7 YIL SONRA İTİRAF ETTİ

Cinayetten 7 yıl sonra 'vicdan azabına dayanamıyorum' diyerek ortaya çıkan 'Elma' kod adlı gizli tanık, "Halime Akça, 2012 yılında aile meclisinin verdiği karar doğrultusunda ağabeyleri Abdulşükür ve Abdulmelik ile halasının oğulları Burhan ve Kasım Akça tarafından bıçaklanarak öldürdü" diye karakola giderek ifade verdi. Bunun üzerine, Halime Akça'nın babası Abdulrezzak, ağabeyi Abdülmelik ve halasının oğulları Burhan ve Kasım Akça gözaltına alındı. Cinayetten sonra kayıplara karışan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan ağabey Abdulşükür Akça'nın, Hatay'dan Ankara'ya motosikletiyle geldiği ve evi terk ederek ailesinin rızası dışında bir erkekle yaşayan kardeşi Halime'yi ormanlık alana götürerek öldürdüğü belirlendi. Abdulşükür Akça'nın, cinayetten 1 yıl sonra da Suriye'ye geçip DEAŞ'a katıldığı öne sürüldü.