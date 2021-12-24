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  4. Vicdansız hırsız! "Akrabanım" deyip koluna girdiği yaşlı kadının yüzüğünü çaldı

Vicdansız hırsız! "Akrabanım" deyip koluna girdiği yaşlı kadının yüzüğünü çaldı

24.12.2021 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlginç hırsızlık olayı Osmaniye'de yaşandı. Yürüyüş yapan yaşlı kadının yanına gelen kişi "Akrabanım, gel beraber yürüyelim." dedi. Daha sonra 88 yaşındaki kadının koluna giren genç, yaşlı kadının parmağındaki yüzüğü çalarak kaçtı.

Vicdansız hırsız! "Akrabanım" deyip koluna girdiği yaşlı kadının yüzüğünü çaldı

Edinilen bilgiye göre, Kadirli ilçesi Tufanpaşa Mahallesinde yaşayan 88 yaşındaki E.D. yürüyüş yapmak için evden çıktı. O esnada yanına yaklaşan E.C. (34) “Teyze ben senin akrabanım, gel beraber yürüyelim” diyerek yaşlı kadının koluna girip yürümeye başladı.

ARA SOKAKTA DURDURUP YÜZÜNÜ ÇALDI

Daha sonra güvenlik kameralarının olmadığı ara sokakta yaşlı kadını durduran E.C. kadının parmağında bulunan altın yüzüğü zorla alıp kaçtı. Parmağından yaralanan S.D. durumu yakınlarına bildirdi. İhbar üzerine araştırma başlatan polis 180 dakikalık kamera kayıtlarını incelemesinin ardından yaşlı kadının parmağını yaralayıp yüzüğünü zorla alan E.C. isimli kişiyi bularak gözaltına aldı.

E.C. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

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Osmaniye
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