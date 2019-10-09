Victoria's Secret da kalıpları yıktı! Büyük beden model Ali Tate-Cutler'e tanıtımlarında yer verecek

Victoria's Secret podyumlarında büyük beden modellerin yürüdüğü anlar ne kadar yakında bilemeyiz ama marka artık güzellik kalıplarını yıkmaya başladı gibi. Çünkü marka ilk kez büyük beden bir modele tanıtımlarında yer verdi.

İngiltere merkezli bir kadın iç çamaşırı şirketi olan Bluebella ile yaptığı işbirliği sonucunda büyük beden model Ali Tate-Cutler'a tanıtımlarında yer veren Victoria's Secret için 'büyük bir adım, acaba kalıplar yıkılıyor mu?' şeklinde yorum yapıyorlar.

Victoria's Secret'ın New York'taki tanıtım lansmanına katılan Ali Tate, 'Victoria's Secret duvarlarında olduğumu görmek hayal gibiydi. Bu marka sanırım birçok kişinin idolüydü. Bu büyük bedenler için doğru yönde çok güzel bir adım. Marka ile direkt olarak çalışmamasam da tanıtımlarda yer alan ilk büyük beden model olduğumu söylemeliyim. Medya ve moda alanında daha çok olmamız gerektiğini düşünüyorum çünkü çoğu kadın kafalardaki zayıflık ve fizikte değil. Bizim gibi insanlarda var. Bu belki de Victoria's Secret için bir adım olur' diye konuşuyor.