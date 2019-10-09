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Victoria's Secret da kalıpları yıktı! Büyük beden model Ali Tate-Cutler'e tanıtımlarında yer verecek

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 09.10.2019 10:13 | Son Güncelleme

Birçok genç kızın hayallerini süsleyen Victoria's Secret tanıtımlarında bu zamana kadar uzun boylu, zayıf ,güzel ve gösterişli modelleri görüyorduk ancak artık iç çamaşırı markası tanıtımlarında büyük beden modelle çalışmaya başladı. İngiltere merkezli bir kadın iç çamaşırı şirketi olan Bluebella ile yaptığı işbirliğinin bir parçası olarak büyük beden model olan Ali Tate-Cutler ile çalışmaya başlayan Victoria's Secret için 'kalıplar yıkılıyor mu?' yorumları yapıldı.

Victoria's Secret da kalıpları yıktı! Büyük beden model Ali Tate-Cutler'e tanıtımlarında yer verecek

Victoria's Secret podyumlarında büyük beden modellerin yürüdüğü anlar ne kadar yakında bilemeyiz ama marka artık güzellik kalıplarını yıkmaya başladı gibi. Çünkü marka ilk kez büyük beden bir modele tanıtımlarında yer verdi.

İngiltere merkezli bir kadın iç çamaşırı şirketi olan Bluebella ile yaptığı işbirliği sonucunda büyük beden model Ali Tate-Cutler'a tanıtımlarında yer veren Victoria's Secret için 'büyük bir adım, acaba kalıplar yıkılıyor mu?' şeklinde yorum yapıyorlar.

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Victoria's Secret'ın New York'taki tanıtım lansmanına katılan Ali Tate, 'Victoria's Secret duvarlarında olduğumu görmek hayal gibiydi. Bu marka sanırım birçok kişinin idolüydü. Bu büyük bedenler için doğru yönde çok güzel bir adım. Marka ile direkt olarak çalışmamasam da tanıtımlarda yer alan ilk büyük beden model olduğumu söylemeliyim. Medya ve moda alanında daha çok olmamız gerektiğini düşünüyorum çünkü çoğu kadın kafalardaki zayıflık ve fizikte değil. Bizim gibi insanlarda var. Bu belki de Victoria's Secret için bir adım olur' diye konuşuyor.

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Cutler, Victoria'nın Secret X Bluebella kampanyasının bir parçası. Resmi olarak Victoria's Secret modellleri arasında yer almıyor ama Victoria's Secret'in işbirliğini duyurmak için paylaştığı basın açıklamasında, Bluebella'nın 'kendini sevme, kendini kabul etme ve bireysellik kazanma' anlamına geldiği yazısına dikkat çekiyor.

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Geçtiğimiz Eylül ayında Rihanna, kadın iç çamaşırı markası Savage X Fenty ile farklı ırklardan ve beden ölçülerden modellere yer vererek defilelerin tozunu attırmış Victoria's Secret'ın tahtını salladığı iddia edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Ali Tate-Cutler Victoria's Secret

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