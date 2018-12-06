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Victoria's Secret'a tepkiler çığ gibi! 'Mükemmel vücuda sahip olanlar cennete gidiyormuş gibi...'

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 06.12.2018 11:15 | Son Güncelleme

Victoria's Secret markasının Pazarlama Direktörü Ed Razek’in trans ve büyük beden modellerin geleneksel Victoria’s Secret defilesinde hiçbir zaman yer alamayacaklarını söylemesine tepkiler çığ gibi! Önce Rihanna ve birçok sanatçı, daha sonra transseksüel ve büyük mankenlerin tepkilerini alan Razek'e bir tepki de büyük beden markası Navabi'den geldi.

Victoria's Secret'a tepkiler çığ gibi! 'Mükemmel vücuda sahip olanlar cennete gidiyormuş gibi...'

Geçtiğimiz aylarda Vogue dergisine konuşan Victoria's Secret markasının Pazarlama Direktörü Ed Razek, 190 ülkede 1 milyarın üzerinde insan tarafından izlenen şovun büyük bir kitleyi hedef aldığını belirterek, “Sanırım pazarın sürekli değiştiğini ele alıyoruz. Şovda transseksüel ya da büyük beden model kullanmayı düşünüp düşünmediğimizi soruyorsunuz. Kardeş şirketimiz Lane Bryant, büyük beden modellerle defile yapıyor. Bunu sadece satış yaptığımız pazara sunuyoruz, Victoria’s Secret gibi tüm dünyaya sunmuyoruz” demişti.

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Bu sözlerinin ardından birçok kesimin tepkisini alan Razek'e ve Victoria's Secret'a adeta savaş açıldı.

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Navabi, kadın çeşitliliğini göstermek ve tüm kadınları kapsayacak şekilde kendi mini iç çamaşırı şovlarını oluşturmak için bir dizi büyük beden modeliyle çalıştı.

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Navabi markası sorumlu direktörü, ''VS dünyanın en çok izlenen moda şovu. Bize her yıl tek bir bedene hapsolmuş şekil ve boyuttta adına 'melek' dedikleri kadınları izlettiler. Sadece mükemmel vücuda sahip olanlar cennete gidiyormuş gibi bir de buna 'melekler' diyorlar. Moda tüm kadınlar için kapsayıcı olmalıdır. Evet onlar da olmalı ama diğer kadınlarda podyumda yürümeli" diyerek VS hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

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Navai markasının 4 aralıkta “kadın bedenlerinin gerçek bir seçimini” gösterme konusunda attığı tweet binlerce beğeni aldı.

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Fotoğraf, siyah ve kırmızı iç çamaşırlardaki modelleri gösteriyor. Kampanya büyük beden modellere ilgi duyulması ve diğer büyük markaların da kapsayıcı hale gelmesini içeriyor.

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Açıklamaları için özür dilemesine rağmen, Victoria's Secret CEO'su Jan Singer istifa etti ve marka şimdiye kadarki en düşük TV reytingini aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Navabi Victoria's Secret Ed Razek

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