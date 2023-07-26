Victoria's Secret modeli Karlie Kloss güzellik sırrını açıkladı! Her sabah 20 saniye boyunca...

Ünlü isimlerin güzellik sırları merak ediliyor. Her koşulda güzel ve bakımlı olmak isteyen kadınlar doğal güzellik sırlarını araştırıyorlar. Geçtiğimiz günlerde ikinci kez anne olan Victoria's Secret modeli Karlie Kloss güzellik sırrını açıkladı.

Karlie Kloss, sabahları uyguladığı güzellik rutinini YouTube kanalında takipçileriyle paylaşmıştı. Dört aşamada cildini temizlediğini belirten ünlü model, ilk olarak 20 saniye boyunca yüzünü buzlu suyla yıkadığını söylemişti.

Ardından temizleyici maskeyle cildini arındıran Kloss, daha sonra nemlendirici krem uyguladığı da ifade etmişti. Kusursuz fiziği ve güzelliğiyle dikkat çeken ünlü model son olarak yüzüne soğuk masaj yaparak makyaja hazır hale getirdiğini dile getirmişti.

BUZLU SU KULLANMANIN FAYDALARI NELERDİR?

Yüzü yıkamak için soğuk su kullanmak çok eski bir yöntem olarak biliniyor. Buz gibi su, tahriş olmuş bir yüzü sakinleştirmek için harika bir anti-inflamatuar görevi görüyor. Yani ister sivilceleriniz olsun, ister deri döküntüleriniz olsun, yüzünüzü buz gibi suya sokmak bu rahatsızlıklardan kurtulmanıza yardımcı olur.

Buzlu su şişkinliği azaltmaya yardımcı olur ve parlak ve genç bir cilt elde etmek istiyorsanız, bu yöntemi cilt bakım rejiminizde düzenli olarak kullanmak harikalar yaratabilir.

ANINDA PARLAKLIK VERİR

Cildinizi mat ve ışıltıdan yoksun hissediyorsanız buzlu su tam size göre olabilir. Cildinizi buz gibi suda bekletmek o anlık ışıltıyı elde etmek için en kolay ve en hızlı çözümdür. Cildinizi buzlu suda beklettiğinizde yüzünüze kan hücum eder ve oksijen cilt hücrelerinize giderek onları sağlıklı ve parlak gösterir.

YÜZÜ ŞEKİLLENDİRİR

Buzlu su gözenekleri anında sıkılaştırır. Açık gözeneklerin görünümünü azaltarak cildinize sıkı ve şekilli bir görünüm kazandırır.

İnce çizgiler ve kırışıklıklar gibi erken yaşlanma belirtilerini önlemek istiyorsanız, buz gibi su denemek için harika bir tüyodur. Buzlu su cildinizin genç görünmesini sağlar ve ve size keskin bir yüz hattı verir.

UZUN SÜRE KALICI MAKYAJ

Yüzdeki doğal yağlar ve ter, makyajınızın kusursuz görünümünü bozabilir. Ayrıca açık ve geniş gözeneklere sahip kişiler genellikle makyajlarının yüzünde uzun süre kalmadığını fark eder.

Buz gibi su, doğal yağları kontrol etmeye yardımcı olur ve gözenekleri en aza indirerek makyajınızın daha uzun süre kalmasını sağlar.

