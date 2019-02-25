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Victoria's Secret modellerinin yüzü ona emanet! İşte işin uzmanından yüz kontürlemenin basit adımları

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 25.02.2019 16:39 | Son Güncelleme

Victoria's Secret modelleriyle çalışan ünlü makyaj sanatçısı Ed Mellor, tanımlanmış bir görünüm elde etmenin basit adımlarını, mükemmel görünmenin en iyi yolunu bakın nasıl anlatıyor? İşte mükemmel yüz kontürlemenin altında yatan sırlar!

Victoria's Secret modellerinin yüzü ona emanet! İşte işin uzmanından yüz kontürlemenin basit adımları

Bella Hadid, Irina Shayk, Kendall Jenner gibi Victoria's Secret modelleriyle çalışan İngiliz makyaj sanatçısı Ed Mellor İngiliz DailyMail gazetesine mükemmel kontür yapmanın püf noktalarını anlattı. Makyaj uzmanı, başarılı kontür işleminin anahtarının fırça darbelerini hafif tutmak olduğunu vurguluyor. Ed, ''kişiler kontur işlemi yaparken bunun ayarını kaçırıyor bu da yüzün her yerinde çizgiler oluşmasına neden oluyor'' diye konuşuyor.

İşte profesyonel olmayan görünümden kaçınmak için tam olarak yapmanız gerekenler...

1. YUMUŞAK TÜYLÜ BİR FIRÇA EDİNİN

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Ed şöyle konuşuyor: ''Yüzün doğal yapısını bozmadan şekillendirmeyi seviyorum. Kullanılan fırçaların daha yumuşak ve kabarık olması lazım. Bu şekilde yüzünüzdeki diğer makyaj malzemeleri birbirine karışmayacak ya da uçmayacaktır.''

2. UYGULAMAYA EN ÜSTTEN BAŞLAYIN

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Tanımlanmış bir görünüm oluşması için Ed, '' Bronzlaştırıcıyı kulağınızın tepesinin olduğu yerden başlayarak, yanaklarınıza hafif bir çizgi çekin. Daha sonra şakakların üzerine ve her iki çene altına da bronzlaştırıcıyı yedirin'' diyor.

3. DAHA HAFİF BİR BRONZLAŞTIRICI SEÇİN

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BAFTA ödüllerinde Irına Shayk da dahil olmak üzere birçok yıldız ismi hazırlayan Ed, brozlaştırıcı seçerken biraz daha hafif olana yönelmenizi istiyor. Makyaj sanatçısı, ''Çok parlak bir bronzlaştırıcının, turuncu çizgilere neden olacağını ancak daha mat tonların istenilen sonuca ulaşmada daha başarılı olunacağını'' söylüyor.

İşte bu da Kim Kardashian'ın hayatımıza soktuğu kontur uygulaması

Sevin ya da sevmeyin ama yüz kontürlemenin Kim Kardashian sayesinde hayatımıza girdiği bir gerçek. Yüzü makyajla inceltme ve şekil verme Kim Kardashian’ın en önem verdiği makyaj uygulama teknikleri arasında yer alıyor. Ünlü yıldız doğru kontür ile yüzünüzün en dikkat çekici hatlarını ortaya çıkartırken kusurlarınızı da mükemmel bir şekilde kapatabileceğinizi söylüyor.

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