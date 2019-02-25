Victoria's Secret modellerinin yüzü ona emanet! İşte işin uzmanından yüz kontürlemenin basit adımları

Bella Hadid, Irina Shayk, Kendall Jenner gibi Victoria's Secret modelleriyle çalışan İngiliz makyaj sanatçısı Ed Mellor İngiliz DailyMail gazetesine mükemmel kontür yapmanın püf noktalarını anlattı. Makyaj uzmanı, başarılı kontür işleminin anahtarının fırça darbelerini hafif tutmak olduğunu vurguluyor. Ed, ''kişiler kontur işlemi yaparken bunun ayarını kaçırıyor bu da yüzün her yerinde çizgiler oluşmasına neden oluyor'' diye konuşuyor.

İşte profesyonel olmayan görünümden kaçınmak için tam olarak yapmanız gerekenler...

1. YUMUŞAK TÜYLÜ BİR FIRÇA EDİNİN

Ed şöyle konuşuyor: ''Yüzün doğal yapısını bozmadan şekillendirmeyi seviyorum. Kullanılan fırçaların daha yumuşak ve kabarık olması lazım. Bu şekilde yüzünüzdeki diğer makyaj malzemeleri birbirine karışmayacak ya da uçmayacaktır.''

2. UYGULAMAYA EN ÜSTTEN BAŞLAYIN

Tanımlanmış bir görünüm oluşması için Ed, '' Bronzlaştırıcıyı kulağınızın tepesinin olduğu yerden başlayarak, yanaklarınıza hafif bir çizgi çekin. Daha sonra şakakların üzerine ve her iki çene altına da bronzlaştırıcıyı yedirin'' diyor.