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Video ile anlattık! Günlük makyajda eyeliner nasıl çekilir işte en kolay yolu

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 08.01.2021 11:57 | Son Güncelleme:
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İster inanın ister inanmayın biraz sabır ile istediğiniz eyeliner görünümünü elde edebilirsiniz. En kısa sürede eyeliner uzmanı olmanızı sağlayacak adımları sizin için bir araya getirdik ve tüm bunları videolu bir şekilde anlattık. İddia ediyoruz 'ben eyeliner süremiyorum' diyen bir kişi bile kalmayacak.

Göz ve çevresini çevreleyen kalem kullanmanın tarihi oldukça eksiye, eski Mısır'a kadar uzanıyor. Kadınlar tarih boyunca bugün olduğu gibi güzel görünmenin peşinden gidiyor. Ancak birçok kadın özellikle eyeliner konusunda temkinli yaklaşıyor ve eyeliner sürme işlemini mutlaka bir profesyonelden yardım alarak yaptırıyor. Bununla birlikte her zaman bir güzellik uzmanına görünmek kolay olmayabilir bu yüzden kendi makyajınızı kendiniz yapmanız gerekebilir. İşte sizin için videolu anlatımla eyeliner çekmenin kolay yolu.

EYELİNER SÜRERKEN ÜÇ ALTERNATİF BULUNUYOR

Günlük makyajda eyeliner çekerken üç tane alternatif vardır. Keçe uçlu eyeliner, eyeliner fırçasıyla kullanılan jel eyeliner ya da likit eyeliner kullanılabilir. Kolay bir makyaj uygulaması olması için keçe uçlu bir eyeliner kullanılıyoruz.

GÜNLÜK MAKYAJ YAPIYORSANIZ BUNA DİKKAT!

Eyeliner uygularken göz kapağının orta bölgesinden ya da hemen göz bitiminin sonundan başlanabilir.
Günlük makyaj olduğu için kuyruk bölümü çok kısa yapılmalıdır. Önce kuyruğu yapıp başa dönülür. Eyeliner çekerken göz kapağı çok fazla gerilmemelidir. Çok fazla gerildiğinde göz kapağında üst üste binmiş çizgiler oluşur.

GÖZLERİNİZİ DAHA BÜYÜK GÖSTERMEK İÇİN...

Gözleri biraz daha ayrık göstermek için eyelinerı göz pınarlarından başlayarak değil göz kapaklarının ortasından başlayarak çekmek gerekir. Gözleri daha büyük göstermek için, bütün göz kapağını göz pınarlarından başlayarak çizebilirsiniz.

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