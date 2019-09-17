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Vietnam'da köpek hırsızlığı yapan çeteye baskın

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 14:14 | Son Güncelleme

Baskında 10 çete üyesi gözaltına alındı, 40 köpek kurtarıldı

Vietnam'da köpek hırsızlığı yapan çeteye düzenlenen polis baskınında 10 kişi gözaltına alındı, 40 köpek kurtarıldı.

"VnExpress"in haberine göre, Thanh Hoa polisi, yıl başından bu yana binlerce köpeğin çalınmasından sorumlu tutulan çeteye yapılan baskında 3'ü elebaşı olmak üzere 10 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Baskın sırasında çetenin alıkoyduğu 40 köpeğin kurtarıldığı, evcil hayvanları çalınan ailelerin durumdan haberdar edildiği kaydedildi.

Çete üyelerinin, gece sokaklarda motosikletle dolaşarak köpekleri şok tabancası veya kesici aletlerle etkisiz hale getirip kaçırdığı ifade edildi.

Halkın köpek hırsızlıklarına sert tepki gösterdiği ve bazı vakalarda köpek hırsızlığı yaparken yakalanan kişilerin linç edildiği belirtildi

Vietnam'da her yıl tahmini 5 milyon köpeğin eti için öldürüldüğü ifade ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
köpek hırsızlığı Vietnam

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