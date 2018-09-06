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Vietnam'da yağışlar can almaya devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 21:28 | Son Güncelleme

Seller nedeniyle bir haftada 16 kişi öldü, 4 kişi kayboldu

Vietnam'da bir haftadır etkili olan yağışların neden olduğu sellerde 16 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basındaki haberlere göre, bir haftadır etkisini artıran yağışlar, ülkenin merkez ve kuzey bölgelerinde sellere neden oldu.

Seller nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi kayboldu.

Arama kurtarma ekiplerinin, bölgede çalışmalara devam ettiği belirtildi.

Vietnam'da son 8 ayda meydana gelen doğal afetlerde 150'den fazla kişi öldü, yaklaşık 305 milyon dolar maddi hasar meydana geldi.

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Anahtar Kelimeler:
sel Vietnam yağışlar

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