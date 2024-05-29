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    4. Vigo nedir, ne işe yarar? Vigo nasıl kullanılır? Düz saça vigo yapılır mı?

    Vigo nedir, ne işe yarar? Vigo nasıl kullanılır? Düz saça vigo yapılır mı?

    Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
    28.05.2024 21:30
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    Vigo'nun nasıl kullanılacağı, erkek veya kadın fark etmeksizin merak edilen bir konudur. Bu aracı kullanırken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Peki, vigo nasıl kullanılır?

    İçindekiler

    • Vigo nedir?
    • Vigo nasıl kullanılır?
    • Düz saça vigo yapılır mı?

    Birçok insan saç kurutma makinesi ve saç şekillendirme aletlerini kullanır. Ancak günümüzde "vigo" nedir sorusuna cevap veremeyenlerin sayısı fazladır. Bu, ürünün kullanım amacının değil, aslında isminin bilinmemesinden kaynaklanmaktadır. Saç kurutma makinesi sahipleri arasında "vigo" nasıl kullanılır sorusu da sıklıkla sorulur.

    Vigo nedir?

    Vigo, saç kurutma makinesine takılan bir kurutma aparatıdır. Bu aparat, özellikle fön makinesiyle kıvırcık yapma işlemi için kullanıldığı gibi, doğal kıvırcık saçlıların buklelerini belirginleştirmek için de ideal bir seçenektir. Bu noktada “Vigo ne işe yarar” sorusu da sıklıkla sorulur. Saçı kuruturken kavrayan ve saç tellerine sıcak havayı küçük deliklerden veren bu alet, saçın hem kurumasını sağlar hem de istenilen şekli almasına yardımcı olur.

    Vigonun özel tasarımı sayesinde, saç kurutma makinesinin sıcak hava akışı, vigonun delikli yapısından geçerek saç tellerine doğrudan etki eder. Bu işlem, saçın hızla kurumasını sağlarken aynı zamanda saçın doğal dalgalarını veya buklelerini belirginleştirir veya şekillendirir. Günümüzde vigo ile saç şekillendirme işlemi oldukça popülerdir.

    Vigo nasıl kullanılır?

    Vigo saç kurutma veya fön makinesinin ucuna takılır. Vigoyla saç şekillendirme yaparken, kurutmaya düşük veya orta ısıda başlanması önerilir. Başlangıçta kafa bir yana doğru eğilir ve vigo saç diplerine doğru yerleştirilir. Saç dipleri kuruyana kadar bu şekilde tutulur. Saçlar kafaya yakın yerlerde kururken dairesel hareketler yapılır ve nazikçe masaj da yapılabilir. Bu işlem, saçlara hacim kazandırırken doğal kıvrımları da belirginleştirir.

    Sonrasında saçın uçlarına doğru ilerlenir ve vigoyu kullanarak saçlara masaj yapmaya devam edilir. Saçlar uçlarına kadar kuruyana dek dairesel hareketlerle işlem sürdürülür. Saç uçlarına inerken vigoyu kullanarak dalgalara hafifçe baskı yapılır. Bu, saçların doğal şeklini korurken aynı zamanda saça hacim kazandırır.

    Düz saça vigo yapılır mı?

    Vigonun genellikle kıvırcık ve dalgalı saçlar için kullanıldığı yanlış bir algıdır. Oysa vigo, hemen hemen her saç tipine uygun bir şekilde kullanılabilir. Kıvırcık saç tiplerinde bukleleri belirginleştirirken düz saçlara da hacim kazandırabilir.

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    saç bakımı Fön
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