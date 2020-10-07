HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Vinç operatörü 45 metre yüksekte fenalaştı!

Vinç operatörü 45 metre yüksekte fenalaştı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2020 12:24 | Son Güncelleme

Antalya'da kullandığı 45 metrelik kule vinçte rahatsızlanan operatör Oktay Mutlu (32), itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden alınıp, ambulansla hastaneye götürüldü.

Vinç operatörü 45 metre yüksekte fenalaştı!

Olay, saat 10.30 sıralarında Akdeniz Üniversitesi yerleşkesi içinde yapımı devam edilen Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne ait yurt inşaatında meydana geldi. Vinç operatörü Oktay Mutlu, 45 metrelik vinç kulesinde çalışırken aşırı derecede öksürmeye başladı.

KULEDEN İNEMEDİ

Kısa süre sonra fenalaşan Mutlu, durumu telefonla şefine bildirdi. İki görevli Mutlu'nun yanına çıktı. Kuleden inemeyeceği anlaşılan Oktay Mutlu için mesai arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi.

1

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İki itfaiye eri, 54 metrelik merdivenle operatörün olduğu noktaya ulaştı.

İlk müdahalesi kulede yapılan Mutlu, daha sonra itfaiye sepetine alınıp indirildi. Sürekli öksüren Oktay Mutlu, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

2

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Merdiven altı' maske uyarısı! 'Satarken vicdanınızın sızlaması lazım' 'Merdiven altı' maske uyarısı! 'Satarken vicdanınızın sızlaması lazım'
Ataşehir'de can pazarı! Ataşehir'de can pazarı!
Bilim insanından çarpıcı iddia: Koronavirüs o şekilde yayılmıyorBilim insanından çarpıcı iddia: Koronavirüs o şekilde yayılmıyor
En Çok Okunan Haberler
Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı
Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı
Tehlikeli gerginlik! Savaş uçakları karşı karşıya geldi
Tehlikeli gerginlik! Savaş uçakları karşı karşıya geldi
Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı
Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı
Adana merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu!
Adana merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu!
Didem Arslan Yılmaz'ın zor anları! Gözyaşlarına boğuldu
Didem Arslan Yılmaz'ın zor anları! Gözyaşlarına boğuldu
Meteoroloji uyardı: Yarın başlıyor
Meteoroloji uyardı: Yarın başlıyor
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Küçük çocuğu alevlerin arasında zincirli halde buldular
Küçük çocuğu alevlerin arasında zincirli halde buldular
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Görevden alındı
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Görevden alındı
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Diğer Haberler
Yaban domuzu ile karşılaşan köpeğin görüntüsü sosyal medyada olay oldu
Sosyal medyayı sallayan görüntü!
Ataşehir'de can pazarı! Anne ve çocuklarını böyle kurtardılar
Ataşehir'de can pazarı!
Maskesini doğru takanlara para veriyorlar
Maskesini doğru takanlara para veriyorlar
Harem'de minibüsçü gerginliği! Polis yollarını kesti
Harem'de minibüsçü gerginliği! Polis yollarını kesti
Dert dinlemekten bıkan kadın, 'dert tarifesi' hazırladı
Yaşadığı şeyden bıkınca 'tarife' hazırladı
Çiftleşmesi için verdiği kedisi kayboldu, ararken bacağından vuruldu
Kaybolan kedisini ararken başına gelmeyen kalmadı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.