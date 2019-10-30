HABER

Vincin kancası yüzüne çarpan işçi ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2019 18:19 | Son Güncelleme

 BURSA'nın İnegöl ilçesinde, işçi Ekrem Ş.

Vincin kancası yüzüne çarpan işçi ağır yaralandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, işçi Ekrem Ş. (45) vincin kancasının yüzüne çarpması sonucu ağır yaralandı.
Olay, öğlenden sonra, İnegöl'ün kırsal Çeltikçi Mahallesi'nde meydana geldi. Kamyonete vinçle tomruk yüklendiği sırada kancasındaki tomruk düştü. Bu sırada vincin ucundaki kanca işçi Ekrem Ş.'nin yüzüne çarptı. Yüzüne aldığı darbe ile kanlar içinde kalan Ekrem Ş., işçiler tarafından İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü. Ekrem Ş, burada tedaviye alındı.

FOTOĞRAFLI

Vincin kancası yüzüne çarpan işçi ağır yaralandı

PARTNERSelin Ciğerci'nin düğününde dekolteler yarıştıSelin Ciğerci'nin düğününde dekolteler yarıştı
'Soluk'a seyirciden büyük alkış'Soluk'a seyirciden büyük alkış
Anne- baba ve kızlarının cansız bedeni 5,5 saat sonra bulunduAnne- baba ve kızlarının cansız bedeni 5,5 saat sonra bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Ali Erbil'den kötü haber!

Mehmet Ali Erbil'den kötü haber!

Survivor'ın eski yarışmacısıyla aşk mı yaşıyor?

Survivor'ın eski yarışmacısıyla aşk mı yaşıyor?

Boğazını kestiği arkadaşının kanıyla duvara lakaplarını yazdı

Boğazını kestiği arkadaşının kanıyla duvara lakaplarını yazdı

Erdoğan'dan ABD'deki 'soykırım' tasarısına sert tepki

Erdoğan'dan ABD'deki 'soykırım' tasarısına sert tepki

İlker Başbuğ, yarın Yüce Divan'da yargılanacak

İlker Başbuğ, yarın Yüce Divan'da yargılanacak

29 Ekim kutlamalarında Belediye Başkanı'na saldırı

29 Ekim kutlamalarında Belediye Başkanı'na saldırı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çorum'da kan donduran olay! Boğazını kestiği arkadaşının kanıyla lakaplarını yazdı

Boğazını kestiği arkadaşının kanıyla duvara lakaplarını yazdı

5 yıl sonra böyle, 31'inci kez böyle yakalandı

5 yıl sonra böyle yakalandı!

Kocaeli'de yapılan kazıda metan gazı çıktı! AFAD harekete geçti

Büyük panik! Bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi

Maaşlara haciz koydurup vurgun yaptılar

Maaşlara haciz koydurup vurgun yaptılar

Beşiktaş'ta bir evin bahçesinde köpek kurşunlanarak öldürüldü

Beşiktaş'ta vahşet! Vurup kaçtı

İstanbul’da motosikletli magandanın 'tek teker' ve 'makas' terörü kamerada

İstanbul'da 'tek teker' terörü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.