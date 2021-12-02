HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. VİP 1 fuhuş operasyonunda yeni detaylar

VİP 1 fuhuş operasyonunda yeni detaylar

02.12.2021 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa ve İstanbul'da kadınları fuhşa zorlayan çeteye yönelik düzenlenen VİP 1 Operasyonu'nda gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. 2 saat için 200 dolar fiyat belirleyen şüphelilerin, fuhuş için ayrıca lüks otelleri tercih ettiği ortaya çıktı. Kadınlarla para karşılığı birlikte olduğu tespit edilen çok sayıda kişi de emniyete çağrılarak ifadelerine başvuruldu.

VİP 1 fuhuş operasyonunda yeni detaylar

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir çetenin Bursa ve İstanbul'da, başta yabancı uyruklular olmak üzere çok sayıda kadını fuhşa zorlayıp, fuhuş için yer temin ettiklerini belirledi. Bursa Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınan izinle, şüpheliler takibe alındı. Yaklaşık 3 aylık çalışmanın ardından 200 polisle Bursa ve İstanbul’da 15 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 'VİP 1' ismi verilen operasyonda, 2'si yabancı uyruklu 12 şüpheli gözaltına alındı. Fuhşa zorlanan 11'i yabancı uyruklu 20 kadın, ifadeleri için emniyete götürüldü.

LÜKS OTELLER TERCİH EDİLMİŞ

Şüphelilerin ev ile iş yerlerinde yapılan aramalarda, fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 500 dolar, 38 bin Türk lirası, ruhsatsız 2 tabanca ile 2 tüfek, çete üyelerinin iletişim kurdukları müşterilerin isimlerinin ve randevu saatlerinin yazıldığı notlar ile yabancı uyruklu kadınlara ait pasaportlar ele geçirildi. Kadınların fotoğraflarından oluşan katalogların özel müşterilere internet aracılığıyla gönderildiği saptandı. 2 saat için 200 dolar fiyat belirleyen şüphelilerin, fuhuş için ayrıca lüks otelleri tercih ettiği ortaya çıktı.

1

ÇOK SAYIDA KİŞİNİN İFADESİNE BAŞVURULDU

Kadınlarla para karşılığı birlikte olduğu tespit edilen çok sayıda kişi de emniyete çağrılarak ifadelerine başvuruldu.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından ‘Zorla fuhuş yaptırmak’ ve ‘Fuhşa teşvik’ suçlarından adliyeye sevk edildi. (DHA)

011e8a69cd98dec9099294f7f8bf0787


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altının yerini o alacak! Bulunmaz nimet: Artık düğünlerde takılacakAltının yerini o alacak! Bulunmaz nimet: Artık düğünlerde takılacak
PARTNER "Aramız düzelir diye Cem Yılmaz'ı izlemeye geldik" "Aramız düzelir diye Cem Yılmaz'ı izlemeye geldik"
Ardahan'da "Eren Kış 9 Operasyonu" başlatıldıArdahan'da "Eren Kış 9 Operasyonu" başlatıldı
Anahtar Kelimeler:
Bursa İstanbul fuhuş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankasından yatırımcılarla kritik toplantı

Merkez Bankasından yatırımcılarla kritik toplantı

Kanun teklifi Mecliste! "1302 TL artırılsın"

Kanun teklifi Mecliste! "1302 TL artırılsın"

Mansur Yavaş artık hasmımızdır

Mansur Yavaş artık hasmımızdır

Erdoğan'dan Koca'ya: Sen ne söyledin?

Erdoğan'dan Koca'ya: Sen ne söyledin?

Yüzde 100 zam istemişlerdi! Bakan'dan açıklama geldi

Yüzde 100 zam istemişlerdi! Bakan'dan açıklama geldi

Melih Gökçek'i duyan Ahmet Hakan şaşkınlığını gizleyemedi

Melih Gökçek'i duyan Ahmet Hakan şaşkınlığını gizleyemedi

İlginizi Çekebilir

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

MYK sonrası flaş 'asgari ücret' mesajı

MYK sonrası flaş 'asgari ücret' mesajı

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Mansur Yavaş'ı hedef alan Bahçeli'ye jet yanıt: Yedirmeyiz

Mansur Yavaş'ı hedef alan Bahçeli'ye jet yanıt: Yedirmeyiz

Müslüme'nin dedesi ile Başak Cengiz'in katili aynı hapishanede

Müslüme'nin dedesi ile Başak Cengiz'in katili aynı hapishanede

Bahçeli'den Yavaş'a: Bundan sonra dikkat etsin!

Bahçeli'den Yavaş'a: Bundan sonra dikkat etsin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.