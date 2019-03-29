Viranşehir’de şafak vakti terör operasyonu: 9 gözaltı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde şafak vakti yapılan terör operasyonunda HDP’nin belediye meclis üyesi adayları ile ilçe yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Viranşehir ilçesinde bu sabah şafak vaktinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında HDP’nin Belediye meclis üyesi adayları ve Viranşehir ilçe yöneticilerinin de olduğu 9 kişi gözaltına alındı. PKK adına illegal çalışmalar yürüttüğü iddiası ile gözaltına alınanların, ifadeleri için Şanlıurfa Terörle Mücadele Şubesine götürüldüğü öğrenildi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından şahısların adli makamlara çıkarılması bekleniyor

