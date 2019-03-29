HABER

Viranşehir’de şafak vakti terör operasyonu: 9 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2019 11:28 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde şafak vakti yapılan terör operasyonunda HDP’nin belediye meclis üyesi adayları ile ilçe yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.Viranşehir ilçesinde bu sabah şafak vaktinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında HDP’nin Belediye meclis üyesi adayları ve Viranşehir ilçe yöneticilerinin de olduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde şafak vakti yapılan terör operasyonunda HDP’nin belediye meclis üyesi adayları ile ilçe yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.
Viranşehir ilçesinde bu sabah şafak vaktinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında HDP’nin Belediye meclis üyesi adayları ve Viranşehir ilçe yöneticilerinin de olduğu 9 kişi gözaltına alındı. PKK adına illegal çalışmalar yürüttüğü iddiası ile gözaltına alınanların, ifadeleri için Şanlıurfa Terörle Mücadele Şubesine götürüldüğü öğrenildi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından şahısların adli makamlara çıkarılması bekleniyor

PARTNERMahkeme Can Yaman'ı affetmedi! O dava sonuçlandı...Mahkeme Can Yaman'ı affetmedi! O dava sonuçlandı...
Yavru keçi ile Sibirya kurdunun içinizi ısıtacak dostluğu!Yavru keçi ile Sibirya kurdunun içinizi ısıtacak dostluğu!
Otomobil ile şarjlı bisiklet çarpıştı: 1 yaralıOtomobil ile şarjlı bisiklet çarpıştı: 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Komiser yardımcısı nişanlısını vurup intihar etti

Komiser yardımcısı nişanlısını vurup intihar etti

Başkentte korkunç yangın: 5 ölü!

Başkentte korkunç yangın: 5 ölü!

'Erdal Bakkal' oyunun rengini belli etti

'Erdal Bakkal' oyunun rengini belli etti

Erkan Petekkaya uçakta yolcularla tartışma yaşadı

Erkan Petekkaya uçakta yolcularla tartışma yaşadı

Economist'ten olay yaratacak seçim analizi!

Economist'ten olay yaratacak seçim analizi!

Başkentte CHP'li isimden seçim aracına saldırı iddiası!

Başkentte CHP'li isimden seçim aracına saldırı iddiası!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Turizm sezonu öncesi uyuşturucu tacirlerine drone destekli operasyon: 14 gözaltı

Uyuşturucu tacirlerine drone destekli operasyon: 14 gözaltı

Çalıntı aracın alkollü sürücüsü nezaketi elden bırakmadı

Çalıntı aracın alkollü sürücüsü nezaketi elden bırakmadı

Yavru keçi ile Sibirya kurdunun içinizi ısıtacak dostluğu!

Yavru keçi ile Sibirya kurdunun içinizi ısıtacak dostluğu!

Çocuk adam gerçek oldu! Türkiye 5 yaşındaki muhtar adayı Çağatay'ı konuşuyor

Türkiye 5 yaşındaki muhtar adayı Çağatay'ı konuşuyor

Koruma altındaki kelaynaklara elektrik koruması!

Koruma altındaki kelaynaklara elektrik koruması!

Çocuklarınızı bu oyuncaklardan uzak tutun!

Çocuklarınızı bu oyuncaklardan uzak tutun!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.