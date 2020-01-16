HABER
  4. Vişegrad ülkelerinin liderleri Avusturya Başbakanı Kurz ile Prag'ta bir araya geldi

Vişegrad ülkelerinin liderleri Avusturya Başbakanı Kurz ile Prag'ta bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 18:38 | Son Güncelleme

Macaristan Başbakanı Viktor Orban: - "Düzensiz göçmenler Macaristan üzerinden Avusturya'ya ulaştığı takdirde ya orada kalıyorlar ya da Almanya'ya geçiyorlar. Bu yüzden Macar sınır korumasının başarılı olması Avusturya'nın da çıkarına" - Avusturya Başbakanı Kurz: - "Bazı ülkelerin kömüre dayalı enerjiden çevre dostu enerji kaynağına yönelmesini doğru buluyoruz. Avusturya için nükleer enerji yerine yenilenebilir enerji kaynaklarına destek verilmesi çok önemli"

PRAG (AA) - Polonya, Çekya, Macaristan ve Slovakya'nın oluşturduğu Vişegrad Grubu Ülkeleri'nin (V4) liderleri, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ile Çekya'nın başkenti Prag'ta toplandı.

Toplantıda V4 ülkeleri adına Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Çekya Başbakanı Andrej Babis ve Slovakya Başbakanı Peter Pellegrini yer aldı.

Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Macaristan Başbakanı Orban, Avusturya'nın hem Macaristan hem de diğer V4 ülkeleri ile birçok alanda iş birliği yaptığını söyledi.

Avusturya'nın Orta Avrupa'da önemli bir yatırımcı ve ticari ortak olduğunu vurgulayan Orban, ''Avusturya gelecekte de güvenlik alanında önemli bir ortağımız olacaktır, çünkü göç konusunda da hemfikiriz. Düzensiz göçmenler Macaristan üzerinden Avusturya'ya ulaştığı takdirde ya orada kalıyorlar ya da Almanya'ya geçiyorlar. Bu yüzden Macar sınır korumasının başarılı olması Avusturya'nın da çıkarına.'' dedi.

Göç, güvenlik, sınır koruma, rekabet gücü, iklim değişikliği ve Avrupa Birliği'nin (AB) genişlemesi gibi konularda V4 ülkelerinin Avusturya ile benzer duruş sergilediğine dikkati çeken Orban, nükleer enerji konusunda ise farklı düşündüklerini kaydetti.

Avusturya Başbakanı Kurz ise konuşmasında, V4 ülkelerinin, sanayide nükleer enerjinin rolünü artırmak istediğini, Avusturya'nın ise Avrupa genelinde nükleer santrallerin enerji endüstrisinden tamamen çıkarılması taraftarı olduğunu söyledi.

AB'nin, nükleer enerji yerine yenilenebilir enerjiye destek vermesi gerektiğini savunan Kurz, ''Bazı ülkelerin kömüre dayalı enerjiden çevre dostu enerji kaynağına yönelmesini doğru buluyoruz. Avusturya için nükleer enerji yerine yenilenebilir enerji kaynaklarına destek verilmesi çok önemli.'' diye konuştu.

Çekya Başbakanı Andrej Babis ise görüşmede, yeni AB Komisyonunun işleyişi, AB'nin iklim ve enerji politikasının yanı sıra göçmen krizinin ele alındığını söyledi.

V4 ülkeleri ile Avusturya'nın birçok konuda ortak çıkarı olduğunu vurgulayan Babis, Avusturya Başbakanı Kurz'a göre AB'nin doğu ve batı üye ülkeleri arasında bazı krizlerin oluştuğunu ve ülkesinin buna karşı mücadele edeceğini söylediğini aktardı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBacak bacak üstüne atmayın çünkü...Bacak bacak üstüne atmayın çünkü...
İBB Meclisi'nde fayton kararı!İBB Meclisi'nde fayton kararı!
Narkotik uygulamasında yakalanan cezaevi firarisi tutuklandıNarkotik uygulamasında yakalanan cezaevi firarisi tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avusturya çekya Macaristan Polonya Slovakya

En Çok Okunan Haberler

Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı

İfşa oldu! Aka cinsel içerikli mesajlar atmış!

İfşa oldu! Aka cinsel içerikli mesajlar atmış!

Yeni evli imama şok! Karısı erkek çıktı!

Yeni evli imama şok! Karısı erkek çıktı!

Ahmet Hakan'dan Fatih Altaylı'ya 'Selahattin Demirtaş' yanıtı!

Ahmet Hakan'dan Fatih Altaylı'ya 'Selahattin Demirtaş' yanıtı!

Kardeşinin öldüğünü öğrendi, haberleri sunmayı sürdürdü

Kardeşinin öldüğünü öğrendi, haberleri sunmayı sürdürdü

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Doktor doğuma bu halde girmişti! Bakan'dan açıklama geldi!

Doktor doğuma bu halde girmişti! Bakan'dan açıklama geldi!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

İstanbulluları korkutan 'asit yağmuru' hakkında yeni açıklama

İstanbulluları korkutan 'asit yağmuru' hakkında yeni açıklama

ABD üssüne füzeli saldırı! Pentagon'dan açıklama geldi

ABD üssüne füzeli saldırı! Pentagon'dan açıklama geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Çavuşoğlu öğrencilik yıllarına ait fotoğraf paylaştı!

Fotoğraftaki kişiyi tanıdınız mı? Paylaşımına beğeni yağdı!

Son dakika: İBB Meclisi'nde fayton kararı!

İBB Meclisi'nde fayton kararı!

AB'den Anadolu Ajansı açıklaması!

AB'den Anadolu Ajansı açıklaması!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den sürpriz hediye!

Bahçeli'den sürpriz hediye!

Ankara’da gasp çetesine operasyon: Çok sayıda gözaltı var!

Ankara’da gasp çetesine operasyon: Çok sayıda gözaltı var!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.